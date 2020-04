riposte contre Le coronavirus : La méthode Biya

Contrairement à une certaine opinion qui, par mimétisme, souhaite voir le président de la République s’adresser à ses compatriotes à travers des discours télévisés, Paul Biya pose des actes efficients, sans tambours ni trompettes.

Il est une valeur éprouvée, qui sait pertinemment que les actes sont plus éloquents que les paroles. Empiriste, légaliste, et fidèle à la logique de l’organisation et de la division du travail, le président de la République, conduit efficacement la stratégie nationale de riposte contre la pandémie du Coronavirus. À l’observation, les actes de l’homme du 6 novembre 1982, ne sont aucunement dépourvus d’un contexte logico-sémantique. Il suffit, pour s’en convaincre, d’inventorier, même de manière non exhaustive, des actions menées depuis la détection des premiers cas de Covid19 dans notre pays. Le 20 avril dernier, dans sa posture de père de la nation camerounaise, Paul Biya a accordé, un don spécial de près de 2 milliards de Fcfa, aux 360 arrondissements du pays. Dans sa stratégie, le président de la République n’a pas non plus fermé la porte aux âmes de bonne volonté. En créant le Fonds spécial de solidarité nationale pour lutter contre la pandémie du Coronavirus, le président de la République a de ce fait donné la possibilité à ses compatriotes, de s’impliquer dans la lutte, en fonction de leurs moyens. Et pour montrer le bon exemple, le chef de l’État a contribué, à hauteur de 1 000 000 000 de Fcfa. En guise d’allégeance à son chef, le peuple camerounais, a suivi cette logique contributive, qui a entrainé une dynamique de solidarité. Partis politiques, élus du peuple, autorités religieuses, entreprises du secteur public, parapublic et privé. Membres de la société civile, bref, toutes les personnes et personnalités de bonne volonté, ont apporté et apportent d’ailleurs encore, leurs contributions dans le cadre de l’effort de guerre contre le Covid-19. Dans le combat contre cette pandémie, le Président Paul Biya se trouve à la tête d’un comité d’organisation d’essence pyramidale et transversale. Il donne des instructions, le Premier Ministre chef du gouvernement les applique, avec le ministre de la Santé Publique, l’ensemble du gouvernement, les gouverneurs des régions, les préfets, sous-préfet et les chefs traditionnels. Cette stratégie de riposte, qui est appréciée par les partenaires bilatéraux et multilatéraux, produit des résultats visibles et lisibles. Par exemple, à la date du 23 avril 2020, notre pays enregistrait 43 décès, pour 1334 cas de contamination et 668 guérisons. Alors que sous d’autres cieux, où les chefs d’État ont fait plusieurs apparitions à la télévision, la situation s’est paradoxalement très vite dégradée. À la même date dans un pays occidental, on enregistrait 21 856 morts, pour 120 804 cas confirmés de Covid-19. C’est donc dire, que dans la stratégie du Président Paul Biya en matière de lutte contre la pandémie du Coronavirus, il n’est pas question de faire dans du mimétisme managérial, ou dans du copier-coller.

Philippe Ganfeh