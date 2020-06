Reprise des cours : La mayonnaise a pris

Les élèves ont repris le chemin de l’école le 1er juin dernier, dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19.

Lundi 1er juin 2020, jour de reprise des cours au Cameroun. Après une longue période de suspension causée par la pandémie du Covid-19, les élèves des quatre coins du pays reprennent le chemin de l’école, dans le strict respect des mesures gouvernementale. Dans la rue, au niveau des arrêts taxi, et même à l’entrée des établissements scolaires, les élèves sont sortis munis de leurs caches-nez pour se rendre à l’école, malgré la pandémie. Au lycée de Tsinga dans l’arrondissement de Yaoundé 2, ce sont des retrouvailles au stade de football situé à l’entrée. Les élèves des classes de 3ème qui ont déjà pris connaissance du nouveau réaménagement du planning des cours se racontent de petites histoires de la période de confinement qu’ils viennent de vivre « Nous avons cours de jeudi à samedi », lance un élève saluant son camarade du coude. Certains, pour faire peur aux camarades décident de ne pas franchir le seuil de l’établissement. « On désinfecte encore les salles de classe rentrons chez nous ». Mamadi Mahamat, sous-préfet de la localité est descendu sur les lieux pour vivre l’événement et se rassurer de l’application des mesures barrières, pour accueillir les élèves en cette période marquée par le coronavirus. De manière générale, la reprise des cours est effective au lycée de Tsinga. Les enseignants sont présents et le service administratif opérationnel. Chaque élève, muni de son cache-nez se plie à la procédure de lavage des mains au point d’eau aménager avant d’aller en classe. Tout comme les mesures prises par le gouvernement portant sur le nombre d’élèves par classe à savoir, 24 élèves par salle sont scrupuleusement respectées. La journée de reprise des cours au 1er juin ne concerne que les élèves des classes de terminales, ceci jusqu’à mercredi. Et puis viendra le tour des élèves des classes de première et les autres classes d’examen. Au lycée de la cité verte, un enseignant à l’aide de son mégaphone donne des informations précises sur les dispositions à prendre. Tant sur l’emploi de temps que sur la répartition des élèves dans les classes. Certains enseignants, au lieu du cache nez, arborent plutôt des visières. Il faut éviter de contracter la maladie à coronavirus à tout prix. Les mêmes dispositions sont prises dans les établissements privés. C’est le cas du collège Adventiste de Yaoundé, où un enseignant posté à l’entrée de l’école muni de son thermo flash prend la température des élèves et de ses collègues. Au niveau des établissements scolaires de l’éducation de base, seuls les élèves candidats au certificat d’études primaires sont concernés par la reprise des cours ce jour. En raison des règles de distanciation, les enseignants prennent les dispositions qu’il faut pour éviter tout risque de propagation du virus.

Thérèse Ngah