Nord : Sauvegarder les intérêts de la région

Le gouverneur Jean Abate Edi’i a donné l’onction administrative au président Alim Boukar et ses collègues, dans une cérémonie tenue dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19.

Les responsabilités du président de la région lui ont été rappelées par le procureur de la République près la cour d’appel du Nord, lors de la prestation de serment, au cours d’une audience solennelle convoquée à cet effet. Le gouverneur, au cours de la cérémonie d’installation à laquelle prenait part un parterre de personnalités intérieures et extérieures venues écrire une nouvelle page de l’histoire de la décentralisation dans le nord, a dû dérouler l’agenda des priorités. « Vous ne vous substituerez pas à l’autorité administrative, ni aux autorités municipales. Pas de discrimination politique, ethnique, ni religieuse dans votre feuille de route pour un développement qui prend en compte les aspirations des populations. Que les 21 arrondissements de la région bénéficient d’une prise en charge harmonisée. Les défis sont énormes et les tout premiers c’est d’identifier auprès des différentes mairies les aspirations des populations dans le strict respect des textes en vigueur. Le nécessaire et indispensable devoir de continuer le processus de décentralisation en fondant le développement sur les aspirations profondes des populations. Vous devez être des artisans de l’unité nationale et du vivre ensemble. La charge est lourde et qui vous exige beaucoup l’humilité. Telles sont les recommandations du représentant de l’Etat. Réponse du berger à la bergère : « Ce jour est marqué d’une pierre blanche. Je voudrais prendre l’engagement devant les populations du Nord pour que leurs projets soient effectués conformément selon leur volonté. Mon équipe est prête et il faut que nous travaillions en fonction des disponibilités et de l’organigramme. Nous n’allons pas supporter le chômage des jeunes, il faudra donner du boulot aux jeunes », a déclaré le président régional, Alim Boukar.