Ouest : Tel un maçon …

L’entrée en scène des membres du bureau du conseil régional de cette localité, engage la promotion du développement socioéconomique de toute la région.

Une remise solennelle de l’écharpe tricolore au Dr. Jules Hilaire Focka Focka, président du conseil régional de l’Ouest et des macarons aux autres membres du bureau. C’est le début d’une longue mission que l’Etat confère aux membres de ce bureau à la tête de cette région pour les cinq prochaines années. Ce geste d’Augustine Awa Fonka, gouverneur de la région de l’Ouest, représentant de l’État du Cameroun, n’était pas un vain geste. Il est question de donner les pleins pouvoir au bureau du conseil régional de la localité, pour leur entrée officielle en fonction. Cet acte d’installation effectué le 22 janvier dernier, à la place des fêtes de Bafoussam, prenait les populations à témoin de l’engagement de ce bureau à promouvoir le développement de la région de l’Ouest et du Cameroun tout entier.

Pendant son discours d’installation, le gouverneur de ladite région a été clair dans ses propos. Il a prôné une franche collaboration entre les populations et le bureau du conseil régional, afin que leurs objectifs puissent être atteints. « Ces structures que nous venons de mettre en place concrétisent la volonté des populations et celle du chef de l’État. Pour que ces structures puissent bien fonctionner, il faut une collaboration de tous », a souligné Augustine Awa Fonka. Au président et à toute son équipe, il a également recommandé innovation et ingéniosité, pour la mise en place de cette structure qui viendra impulser le processus de décentralisation dans la région de l’Ouest.

Dr. Jules Hilaire Focka Focka, président dudit bureau pour sa part, a exhorté les populations à une synergie d’actions pour atteindre les objectifs qui leurs sont assignés. « Ensemble, nous devons réfléchir sur le développement de notre région. Nous allons mettre sur pied un document stratégique, c’est la seule arme nécessaire pour atteindre nos objectifs. Il n’y aura pas de formule magique », a-t-il lancé. Avec le concours des populations et des élites de la localité, le bureau du conseil régional de l’Ouest sera jugé par ses actions tout au long de son mandat, comme un maçon au pied du mur.