Régionales 2020 : Centre, L’optimisme du Rdpc

À quelques heures de la proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux du 06 décembre prochain dernier, les nouvelles concordantes tendent à rassurer sur le bon comportement du parti dans toute la région.

C’est en principe aujourd’hui au plus tard, que les différentes commissions régionales de supervision des opérations électorales dans le cadre du scrutin de dimanche dernier, devraient rendre leur verdict, en proclamant solennellement les résultats officiels des premières élections régionales du Cameroun. Dans la région du Centre, lesdits résultats pourraient être connus avant midi, selon nos sources auprès de la commission régionale.

En attendant, les différentes équipes de campagne électorale du Rdpc restent optimistes. Pour avoir pris part aux opérations de dépouillement des bulletins de vote à travers la région en effet, elles disposent déjà des grandes tendances qui restent toutefois à confirmer par les instances compétentes. L’on reste en effet convaincu que rien n’échappera au parti au pouvoir dans aucune des 10 circonscriptions électorales que compte la région du Centre. Même pas dans le Nyong et Kelle où il y avait de grandes inquiétudes, le Pcrn ayant un nombre de conseillers municipaux largement supérieur à celui du Rdpc, et encore moins dans la Lékié où des élus locaux avaient fait défection pour voter en faveur de l’opposition lors de la constitution de l’exécutif municipal de Monatélé.

Mais si tout s’est globalement bien passé et que le Rdpc n’a rien à craindre, il reste que par endroits, quelques attitudes frisant la trahison ont été observées. C’est le cas dans le Nyong et So’o et dans la Mefou et Afamba, où l’opposition qui n’a aucun conseiller municipal, pourrait avoir retourné des élus du Rdpc sous l’instigation de certaines élites bien connues. Toutes choses qui, sans influencer l’issue du scrutin dans les circonscriptions concernées, sonneraient comme une fausse note au cas où les résultats officiels le confirmeraient.

Le message de la hiérarchie du parti demandant de taire les querelles intestines, les rancœurs et les frustrations nées des investitures aux différents scrutins de 2020, tel relayé par les différentes commissions de campagne électorale du Rdpc sur le terrain, ne semble donc pas avoir été entendu dans toute la région pour tous. La hiérarchie devrait en tire tous les enseignements pour l’avenir.

Cyril Longin AVOMO