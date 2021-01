CENTRE : Le baroudeur et ses encas

Ebaubie, la foule nombreuse, venue prendre part à la cérémonie d’installation du bureau du Conseil régional du Centre à l’esplanade de ladite institution, à Yaoundé, écoute, coi, avec admiration et émerveillement, la litanie des défis assignés à Gilbert Tsimi Evouna et à son équipe, dans la plus prestigieuse des régions du Cameroun. Celles-ci se résument à relever le niveau de vie des populations et rapprocher celui des zones rurales au niveau de vie des zones urbaines.

Après 18 années passées comme adjoint au délégué du gouvernement de la ville de Yaoundé et 15 autres comme titulaire du poste, le patriarche Gilbert Tsimi Evouna, qui conduit la dynamique équipe d’hommes et de femmes appelés à matérialiser les rêves des plus de cinq millions d’habitants de la région du centre, connait mieux que quiconque les remèdes aux problèmes de la capitale du Cameroun et par extension, de la région qui l’abrite.

Outre les compétences, « Jack Bauer » comme on l’appelle affectueusement, a la volonté inébranlable de servir ; d’œuvrer pour le développement de sa région et l’amélioration des conditions de vie des populations du Centre : « Je jure sur l’honneur et m’engage à servir les intérêts de la région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de la démocratie, aux principes de l’unité et de l’intégrité de la République », déclarait-il le 14 janvier dernier. Il peut compter pour cela, sur le soutien de son premier vice-président Jean Claude Sanama Nkono, dont le dynamisme fait l’unanimité au sein du grand Mbam dont il est originaire, ainsi que sur les autres membres de son équipe.

Le retour du bâtisseur

Des projets, cet admirateur du baron Haussman en a à profusion pour sa région adulée. Tel un prestidigitateur, il va certainement les sortir de son chapeau l’un après l’autre, pour le bien-être des citoyens du Centre.

On peut citer en exemple ce complexe urbain non loin de l’immeuble de l’émergence, bâti sur 2 hectares et qui sera composé de 5 tours de 15, 20 et 23 étages et qui abritera un hôtel cinq étoiles, des logements hypermodernes, des infrastructures sportives, des supermarchés, des bureaux, etc.

Nul doute que les départements de la Mefou-et-Akono, du Mbam et Inoubou, Mbamet Kim, Nyong et So’o, Mefou et Afamba, du Nyong-et-Kellé et du Nyong-et-Mfoumou, auront certainement leur semblable dans les années ou décennies à venir. En tout cas, le grand architecte a pris la mesure du combat qui l’attend. En véritable baroudeur, il a le cœur à l’ouvrage. Son travail, il le considère plus comme un repas, un encas qu’il savoure

Williams FOTSO