L’Action 1243 dans les kiosques ce mercredi 03 /12/2019

Municipales et législatives

La sécurité sera assurée

Assurance en a été donnée au terme de la réunion spéciale d’évaluation de la situation sécuritaire tenue le 2 décembre dernier à Yaoundé.

JEAN NKUETE

« L’année 2020 est pleine d’enjeux »

A l’initiative du secrétaire général du Comité central et en compagnie des membres du gouvernement en charge des questions financières, vendredi 29 novembre dernier, les membres du groupe parlementaire Rdpc à l’Assemblée nationale et au Sénat ont passé au crible la situation actuelle et examiné les perspectives économiques, sociales et financières du Cameroun.

Senate

2020 finance bill awaited

The proposed draft budget which stands at 4951.7 billion lays emphasis on several development lanes including fast-tracking decentralisation, job creation and measures for special status for Anglophone regions.

Exercice 2020

Un budget réaliste pour la relance

Présenté vendredi dernier, le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour le prochain exercice budgétaire ambitionne de remettre le Cameroun dans une dynamique d’expansion.

Peace Caravan to NW/SW

Prelates call on all to seek peace

Cardinal Christian Tumi, who led the caravan to the North West region, and Bishop Andrew Nkea for the South West region concluded their mission on November 29 with a call for forgiveness for peace to return.