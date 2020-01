Mefou et Afamba : Chronique d’un triomphe annoncé

Le lancement officiel de la campagne électorale le 25 janvier à Mfou a permis de constater que le département est déjà prêt à relever le défi d’un vote massif pour un plébiscite du Rdpc. La tradition sera respectée.

C’est dans une ambiance carnavalesque que la Mefou et Afamba a lancé sa campagne électorale, le 25 janvier à la place des fêtes de de Mfou. Comme lors de l’élection présidentielle du 8 octobre 2018, tous les filles et fils des huit arrondissements de ce vaste département se sont engagés à plébisciter le Rdpc, le 9 février prochain. Ce double scrutin législatif et municipal est d’ailleurs considéré comme le prolongement du scrutin qui a permis à la Mefou et Afamba de réserver un raz de marée au candidat du Rdpc, Paul Biya ; confortant ainsi sa place au palmarès national des votes en faveur du Rdpc et de son champion.

C’est ainsi que le maire de Mfou Roger Belinga, Etoundi, Xaverie Manga, et Jean Pierre Mani, respectivement président de la section Ojrdpc, préisdente de la section Ofrdpc et président de la section Rdpc Mefou et Afamba Sud, ont promis un vote à 100% et une participation massive aux candidats du Rdpc, présentés à l’occasion. Même son de cloche pour Essama Embolo et le ministre Clémentine Ananga Messina, qui prendront la parole ensuite. Pour Luc Magloire Mbarga Atangana, chef de la délégation permanente et président de la commission départementale de campagne, le fait que la Mefou et Afamba figure systématiquement au peloton de tête du vote en faveur du Rdpc et de ses candidats à toutes les élections, ne doit pas laisser croire que tout est gagné d’avance. « Le 9 février, la Mefou et Afamba doit non seulement voter les listes du Rdpc, mais elle doit le faire avec panache par un vote massif. Nous devons hisser notre département au pinacle de la Nation, en assurant un vote à 100% et un taux de participation de 100¨%, également », a-t-il ajouté.

Il faut dire que le chemin avait été balisé le 20 janvier à la maison du Parti de Mfou, au cours de l’ultime réunion en vue du lancement de cette campagne électorale. Venus en effet des huit arrondissements du département, tout ce que la Mefou et Afamba compte comme élites intérieures et extérieures, élus, responsables d’organes de base et forces vives, était venue s’imprégner des directives du SG du Comité central, Jean Nkuété, sur les contours de la campagne électorale du Rdpc et la feuille de route de tous les camarades appelés à conduire ou à encadrer le processus sur le terrain.

Le chef de la délégation permanente a rappelé à l’assistance, le serment de la Mefou et Afamba pour une fidélité et un soutien absolus à Paul Biya et au Rdpc dont il est le fondateur et le Président national. Pour lui, le double scrutin et législatif et municipal du 9 février prochain est le prolongement de la dernière élection présidentielle, qui a vu le candidat du Rdpc et de la Mefou et Afamba y triompher haut la main. Il est question par conséquent, en votant tout aussi massivement les listes du Parti, de lui donner les coudées franches pour une bonne mise en place de son programme de société, essentiellement axé sur le progrès social et le développement. Toutes ces résolutions et tous ces engagements ont ainsi été confirmés au lancement de la campagne, pour que la Mefou et Afamba qui a déjà pansé les plaies de la sélection des candidats, confirme son vote de 2018 en faveur de Paul Biya, en plébiscitant les candidats du Rdpc et en allant tous voter le 9 février. Pour davantage agrémenter la fête, le ministre Mbarga Atangana a offert 3 tonnes de denrées alimentaires aux plus démunis. Il en sera de même dans les 7 autres étapes du périple que sa commission entamera dans les autres arrondissements avec comme terminus, à Soa le 7 février en présence de la commission régionale de campagne pour un meeting qui s’annonce tout simplement historique.

Claude Mpogué