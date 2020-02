Bibemi : Rien que les bulletins blancs

Le chef de la commission communale de campagne, Dr Woin Noé a procédé au lancement de la campagne ce dimanche 26 janvier dans la localité de Boulai Ibib située sur l’axe Garoua Maroua, avec la hargne d’éjecter l’opposition de la mairie.

Boulai Ibib a vibré au rythme du lancement de la Campagne Rdpc, par la forte concentration des électeurs, dans cette localité à cheval sur la nationale N° 1. Les responsables des organes de base de la section Rdpc de Bénoué Est, les candidats aux municipales et législatives et les militantes et militants ont fait le plein d’œuf dans cette localité. Une mobilisation tous azimuts, ce lancement est un défi pour le Rdpc de corriger le faux pas de 2013, où la liste du Rdpc a été disqualifiée. « Sous la clairvoyance de notre Président national S.E Paul Biya, nous allons soutenir sa politique de mise en œuvre pour l’émergence du Cameroun. Nous sommes à Boulai Ibib pour solliciter les suffrages des électeurs. Nous vous demandons de voter les listes Rdpc, car le Rdpc est un parti qui promet et réalise sans préférence des localités, des ethnies Bibémi est un exemple du rassemblement démocratique de tout un peuple. Le Rdpc rassemble tout le monde au Cameroun et Bibémi en est zone cosmopolite, un brassage des ethnies. Nous avons bénéficié de toutes les réalisations de la part du Rdpc dans notre Arrondissement », a insisté le Dr Woin Noé, chef de la commission communale de campagne de Bibémi. Il a par ailleurs cité des multiples nominations à des grands postes de responsabilités des files et fils de Bibémi par le président de la République. « Voter les listes Rdpc c’est soutenir la paix durable au Cameroun, c’est pour une décentralisation efficiente. Le Rdpc est au pouvoir et Bibémi doit rester le bastion imprenable du Rdpc et nous devons reprendre notre commune de Bibémi en main en jetant dans l’urne le bulletin blanc, le 9 février prochain. Nous allons gagner au soir du 9 février. » Telles sont les conclusions du Dr Woin Noé, marquant le début de campagne en vue des électeurs du 9 février prochain.