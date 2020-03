35eme anniversaire du RDPC : Une célébration singulière

L’édition 2020 du 24 mars, a subi un coup de froid, avec les mesures prises par le gouvernement, pour éviter la propagation du Coronavirus.

L e Rdpc qui a vu le jour le 24 mars 1985 au palais des Congrès de Mankon à Bamenda, a soufflé sur sa 35eme bougie mardi dernier, dans un contexte marqué par le confinement du peuple camerounais en général, et de ses militants en particulier. Dans un communiqué du 19 mars 2020, le Secrétaire général du Comité central du Rdpc Jean Nkuété, a clairement attiré l’attention des militants. « Conformément aux termes du communiqué du 18 mars 2020, il est rappelé aux présidentes et présidents de sections Rdpc, de sursoir à tout rassemblement et à toutes manifestations le 24 mars 2020 », a-t-il indiqué. Cette décision, fait suite aux mesures prises par le gouvernement. En effet, sous l’impulsion du président de la République, Président national du Rdpc, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, a pris 13 mesures dans le cadre d’un conseil de Cabinet. L’objectif étant de barrer la voie à la pandémie de Coronavirus, qui endeuille les familles à travers le monde, et dont plusieurs cas ont déjà été détectés, et mis en quarantaine dans notre pays. Et conscient de la propagation rapide de ce virus meurtrier, le Président national du Rdpc, s’est inscrit dans la dynamique de sensibilisation des populations. Au-delà de son tweet du 17 mars dernier, appelant les camerounais à respecter les mesures prises par le Premier ministre pour éviter la contamination du Coronavirus, le président Paul Biya envoie des messages de prudence et de vigilance, à tous les utilisateurs des téléphones mobiles. « Ensemble, avec civisme et responsabilité, barrons la voie à la propagation du Coronavirus. Suivons scrupuleusement les prescriptions du Gouvernement et de l’Oms », souligne-t-il, à l’endroit de ses compatriotes. Parmi ces mesures de prévention instruites par le chef du gouvernement, figurent, le confinement et le respect des mesures d’hygiènes élémentaires, telles que se laver régulièrement les mains et éviter les accolades et des regroupements. C’est ainsi que contrairement aux années précédentes, la journée du 24 mars 2020, qui a marqué le 35ème anniversaire du Rdpc, s’est déroulée sans mobilisation de ses militants. Mais, ceux-ci, ce sont contentés de plancher sur le thème retenu à cet effet, à savoir : « mobilisons-nous sans relâche derrière le Président de la République, S.E Paul Biya, en vue de la poursuite du processus de restauration de la paix durable dans notre pays et du renforcement de la qualité du vivre-ensemble ». Ces échanges, ont été rendus possibles via des plateformes numériques, et des médias classiques, dans l’optique de renforcer l’engagement militant, et la mobilisation derrière le président de la République, dans son combat acharné pour la restauration de la paix, sur l’ensemble du territoire national. Au-delà du respect des règles de confinement, le 35eme anniversaire du Rdpc s’est également déroulé, au lendemain de la tenue des élections législatives partielles dans 11 circonscriptions de la partie australe de notre pays, dont dix dans le Nord-ouest et une au Sud-ouest. Et ce n’est pas tout ! Ce qui a également rendu particulier l’an 35 du Rdpc, c’est qu’il survient, après le renouvellement des exécutifs municipaux sur l’ensemble du territoire, dont la suite logique, sera l’entrée en scène du conseil régional, qui va inaugurer de ce fait, l’ère d’un Cameroun nouveau.

Philippe Ganfeh