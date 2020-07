TRANSPORT MARITIME : Le port de Kribi séduit Avima iron

Cette entreprise a choisi le port en eaux profondes de Kribi au Cameroun pour exporter son fer produit en République du Congo.

Un protocole d’accord a été signé il y a quelques jours, établissant un partenariat officiel entre la société australienne Avima Iron Ore Limited et le port de Kribi pour la réception, le stockage et le chargement du minerai de fer des sites miniers d’Avima en République du Congo, vers le port de Kribi pour l’exportation. Les deux parties réaliseront une étude de faisabilité économique, commerciale, technique, financière et juridique pour assurer un flux plus rapide de ce métal vers les ports étrangers. Le projet d’exploitation d’un portique au port autonome de Kribi va porter la capacité à plus de 100 millions de tonnes par an en plus du gisement de fer de Mbalam au Cameroun. Bien plus, Avima Ore se propose de construire une route entre la ville de Avima au Congo et le port de Kribi au Cameroun. Avima est un gisement de minerai de fer à haute teneur de fer, avec une ressource compilante Jorc (Joint Ore Reserves Committee), d’environ 700 millions de tonnes de minerai de fer expédié directement. Le projet Avima Iron Ore est l’un des principaux projets de classe mondiale devant jouer un rôle majeur dans le développement de ce qui est populairement connu sous le nom de «Iron Ore Triangle» en Afrique de l’Ouest. Ce projet de transport du fer du Congo avait déjà été proposé au Gabon. En effet, le 13 février 2017, Chrstian Magnagna, ex-ministre des mines, avait reçu à Libreville, M. Socrates, directeur général de Avima Iron. Malheureusement, le port de PortGentil n’a pas les capacités techniques, technologiques et matériels pouvant satisfaire son partenaire. D’où le choix du Cameroun. Surtout que ce dernier apparait comme le meilleur de l’heure dans toute la sousrégion Afrique noire.

WILLIAM MONAYONG