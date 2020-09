Inondations dans l’Extrême-nord : Les attentions de Paul Biya

Le président de la République vient de dépêcher une forte mission interministérielle au chevet des sinistrés.

Sept. C’est le nombre de membres du gouvernement que le chef de l’Etat a tout récemment dépêchés dans la région de l’Extrêmenord. Une forte délégation qui montre à suffisance l’intérêt que le chef de l’Etat accorde à ces populations. Il s’agit du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, du ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, du ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaïrobé, de ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, du ministre de la Santé publique, Dr Malachie Manaouda , du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi; une délégation conduite par Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale. Du 3 au 7 septembre 2020, Paul Atanga Nji et ses collègues ont touché du doigt les tristes réalités que les populations de l’Extrêmenord vivent en ces moments de grandes pluies. La délégation interministérielle s’est ainsi rendue à Alvakaï dans l’arrondissement de Maga où l’eau s’échappe des renards, causant ainsi l’inondation de cette localité. Elle a parcouru les quartiers inondés de la ville de Maroua avec un arrêt obligatoire sur le pont du quartier Makabaye où ce dernier a rompu quelques jours plutôt, perturbant ainsi la circulation sur la nationale N°1 qui relie Maroua à Kousseri, en passant par Mora et Waza. Elle a par ailleurs visité des chantiers en cours, notamment celui de la réhabilitation de la route carrossable Maroua-Mora et celui du bitumage du tronçon MarouaBogo. A Bogo, Paul Atanga Nji et ses collègues ont marqué un temps d’arrêt pour apprécier la cité municipale qui sort progressivement de terre. Le chef de l’Etat n’a pas envoyé ses collaborateurs les mains vides. Dans leurs bagages, il y avait du matériel de couchage, des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité remis à Maroua le 6 septembre aux sinistrés des arrondissements de Maga, Kaïkaï, Maroua 1, Maroua 2, Maroua 3, Waza et autres sinistrés. La réunion qu’ils ont tenue à Maroua samedi a permis à chacun des membres du gouvernement d’édifier les populations sur les projets à court terme qui viendront améliorer leur quotidien. On retiendra par exemple que près de 26 milliards F sont mobilisés pour la voirie municipale de Maroua ; que très rapidement les travaux vont reprendre sur le tronçon MoraKousseri, entre autres. Mission bien remplie par les membres du gouvernement, bien que le cortège ait été victime d’un accident de circulation sur le pont de Mémé samedi dernier, à quelques encablures de la ville de Mora.