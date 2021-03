Décentralisation : Les sénateurs aiguillonnent leur concertation

Les dix sénateurs de la région se sont retrouvés à Ebolowa, le 10 mars, pour une dynamisation de l’espace de concertation.

Plus que par le passé, les sénateurs du Sud sont appelés à jouer leur rôle d’encadreurs des collectivités territoriales décentralisées (CTD). C’est donc à dessein qu’ils viennent de faire appel à un expert, pour les accompagner à mettre correctement le pied à l’étrier. L’honorable Calvin Zang trouve d’ailleurs logique qu’après l’achèvement heureuse du processus de mise en place des structures de la décentralisation, les sénateurs du Sud a pensé qu’ils devaient se réunir, pour réfléchir sur leur rôle dans la décentralisation, afin de tenter d’apporter une réponse à la question de savoir quelles sont les actions y relatives qu’ils doivent entreprendre vis-à-vis des structures installées de la décentralisation.

C’est à ces faits, qu’ils se sont donc retrouvés à Ebolowa, le 10 mars dernier. Au total, les 10 sénateurs de la région au cours de la rencontre, se sont édifiés sur ce qui leur incombe dans la collaboration avec les CTD, surtout qu’ils ont puisé à bonne source, celle d’Henri Séverin Assembe, expert en décentralisation : « A leur demande, nous avons animé un cadre de concertation, qui nous a permis d’aboutir à des résultats concrets. Notamment l’ouverture d’un secrétariat permanent et l’engagement imminent des concertations d’abord avec les CTD, le conseil régional et, ensuite avec les services déconcentrés de l’Etat. Mais, l’objectif principal de la rencontre d’Ebolawa étant la dynamisation de l’espace de concertation entre les sénateurs du Sud, dans la perspective d’apporter plus d’efficacité à leur déploiement au sein de cette région, étant entendu qu’ils représentent les collectivités territoriales décentralisées que sont les communes et les conseils régionaux », a-t-il dit.

Avec leur implication, et grâce au faisceau de relations qu’ils ont tissées dans le corps social, les projets de développement dans le Sud, sont promus à un bel avenir.

Oben DECHAUX