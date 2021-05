Le club camerounais s’est qualifié dimanche dernier pour le carré d’as de la Coupe de la Confédération. Il croisera en demi-finale la Jeunesse sportive de Kabylie d’Algérie, une vieille connaissance.

Coton sport de Garoua a tremblé jusqu’au bout. Mais au finish, l’équipe camerounaise a tenu son pari: se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Vainqueur à l’aller à Garoua (1-0), Coton sport a été défait au retour (1-2) à Thiès par Asc Jaraaf du Sénégal. C’est à la faveur du but inscrit à l’extérieur que le représentant camerounais tient son ticket qualificatif pour cette compétition continentale. A la grande satisfaction de ses supporters et des dirigeants du club qui ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final de cette rencontre à suspense. Sur les ondes de la Crtv-radio, Djibrilla Mamadou, vice-président de Coton sport s’est dit très fier de ses joueurs : « ils se sont bien battus, ils ont promis de ramener la qualification, ils l’ont fait. Ce sont les gars qu’il faut féliciter. C’est une équipe de Coton sport qui représente valablement le Cameroun ».

En demi-finale, les vices champions du Cameroun croiseront les Algériens de la Jeunesse sportive de Kabylie(JSK) qualifiés également après leur nul (1-1) à domicile contre les Tunisiens du Cercle sportif de Sfax. La JSK doit sa qualification à sa victoire (1-0) du match aller en terre tunisienne. Le match aller aura lieu à Garoua le 20 juin 2021 et le retour une semaine après à Tizi Ouzou ou à Alger. Le club algérien envisage saisir la fédération algérienne de football pour une programmation de la rencontre au stade du 5 juillet, plus grand que celui de Tizi Ouzou. Dans tous les cas, il s’agira des retrouvailles entre les deux formations qui se sont rencontrées lors de la phase de poules de cette compétition. En aller et retour, les poulains de Denis Lavagne, coach français de la JSK ont pris le meilleur sur ceux de Souleymanou Aboubakar sur des scores étriqués (1-0 à l’aller) et (2-1) au retour à Garoua.

Les demi-finales seront donc une occasion idoine pour Coton sport de prendre sa revanche sur la JSK et de se qualifier pour la troisième finale africaine de son histoire. Pour ce faire, il faudra bien négocier le match aller à domicile, surtout éviter de le perdre pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour la finale, prévue le 10 juillet au Bénin.

S.J.M.