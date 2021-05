Emballages plastiques non conformes : La mairie de Soa relance la lutte

Une campagne contre les emballages plastiques non biodégradables y est actuellement en cours. Objectif : assainir le cadre de vie des populations de l’arrondissement.

«Sensibiliser les populations de la ville de Soa pour un comportement plus citoyen pour la non production et le non usage des emballages plastiques d’épaisseur inférieure à 61 microns, collecter, transporter et stocker à la mairie de Soa tout emballage biodégradable abandonné dans la nature, les rues et les lieux publics avant leur transfert à la délégation départementale du ministère de l’Environnement et du Développement durable (Minepded) de la Mefou et Afamba ». Tels sont entre autres les objectifs de la campagne : « Soa, ville sans emballages plastiques non conformes » lancée le 10 mai 2021 par Essama Embolo, maire de la commune de Soa, dans la salle des actes de sa municipalité.

Pour le bon déroulement de cette campagne, la mairie a mobilisé tous les moyens de communication, d’éducation et de sensibilisation disponibles dans l’arrondissement pour une sensibilisation accrue des populations. La municipalité envisage également de recruter une centaine de jeunes qui auront notamment pour mission d’effectuer des descentes périodiques sur le terrain pour saisir les stocks d’emballages non conformes, infliger aux contrevenants des amendes subséquentes, et dénoncer les sources d’approvisionnement.

S’agissant des résultats attendus, les autorités municipales espèrent qu’au moins 80% de la population de Soa sera sensibilisée sur les effets néfastes des emballages plastiques et sur le bien fondé de l’interdiction des emballages plastiques d’épaisseur inférieure à 61 microns, qu’au moins 90% d’emballages plastiques jetés dans la nature sera collecté et qu’au moins 80% des contrevenants seront identifiés et surtout sanctionnés.

Cette campagne a été rendue possible grâce à une dotation financière de Minepded de 9 millions de Fcfa octroyée à la commune de Soa, à l’effet de procéder à la traque et à collecte des emballages plastiques.

Joseph MENYENE