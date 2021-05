VIANDE BOEUF : De plus en plus chère

Depuis plus de trois semaines, les consommateurs déboursent 200 FCfa de plus, pour se procurer un kilogramme.

Le prix du kilogramme de viande de bœuf a augmenté dans les marchés d’Ebolowa. Depuis peu, les populations de la cité capitale du Sud subissent cette loi du marché. Sans os, les consommateurs l’achètent à 3000 Fcfa au lieu de 2800 Fcfa. Avec os, cette même quantité revient à 2800 au lieu de 2300 Fcfa. Soit une augmentation variable dans les deux cas de 200 ou 500FCfa respectivement. Ce, à la grande surprise des consommateurs, qui découvrent ces nouveaux prix lorsqu’ils se rendent à la boucherie. Blandine P., ménagère au quartier Nko’ovos ne cache pas sa surprise. Elle explique son étonnement, à l’entrée du marché Oyenga : « Je suis venue avec 5000 Fcfa, pour acheter un kilogramme de viande de bœuf avec os et, faire les autres achats. C’est lorsque le boucher me tend la différence que je constate qu’il y a une augmentation ». Mais elle explique que cela dure depuis quelques semaines déjà. « Le surplus a fauché tout mon programme », relève-t-elle. Même situation avec Yolande G. qui a plutôt changé de programme en plein marché, au constat de la variation du prix de la viande de bœuf. Elle s’est tournée vers le poisson où l’offre est abondante et les prix accessibles.

Selon Oumarou Bouba, un boucher installé au marché central, « le prix du bœuf est en hausse. En plus de cela, les bêtes sont de plus en plus rares dans les marchés à bétail du pays », relève-t-il. « Il faut débourser au moins 450.000 voire 600.000 Fcfa, pour avoir un bon taureau, qui coûtait il n’y a pas longtemps entre 350.000 et 450.000FCfa. Nous sommes donc obligés d’augmenter le prix du kilogramme, pour espérer réaliser un bénéfice », explique Oumarou. Il ajoute que l’augmentation n’est pas encore officielle, mais elle ne tardera pas à l’être.

OBENG DECHAUX