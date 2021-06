Commune d’Okola : L’exécutif à l’écoute des populations

Après les récentes étapes dans les groupements Mvog Nama 2, Mvog Nakok, Mvog Mvondo, le maire et ses adjoints poursuivent leur périple dans les groupements Mvog Namnyé et Eton- Béti.

Ce sont des simples visites de prise de contact que Vincent de Paul Noa, maire de la commune d’Okola et son équipe effectuent depuis plusieurs semaines, avec tout de même pour objectif de toucher du doigt les réalités du terrain et y apporter des solutions adaptées.

Le 3 juin dernier c’était au tour des populations du gouvernement Mvog Namnyé d’accueillir l’exécutif. La première escale c’était à la chefferie de Ntsama dans le groupement Mvog Namnyé. En-dehors de la joie qui animait les populations d’accueillir pour la première fois l’exécutif communal, les populations ont saisi l’occasion pour poser les problèmes auxquels elles sont confrontées. Notamment le manque de centres de santé, des points d’eaux, mais surtout la réhabilitation du réseau électrique qui relie les villages Oban1, Ntsama et Nkolotomo. Les populations ont également sollicité la réhabilitation du tronçon Oban1- Ntsama et la route Lekié Assi- Ntsama, actuellement en piteux état. Vincent de Paul Noa et son équipe ont promis prendre en compte toutes les doléances des populations. Et la réaction immédiate serait de réhabiliter les points d’eau existants, en attendant la création des forages. Autre projet immédiat, ce sera la réhabilitation de la route Lekié Assi-Ntsama pour éviter les longues distances aux populations partant d’Okola pour rejoindre leurs villages.

La deuxième escale, s’est faite à Nkolotomo. Dans cette localité, les populations ont déjà eu un avant-goût des réalisations du mandat du maire, à travers la réalisation d’une route qui permet de rallier aisément l’axe principal. Pour cet axe entretenu, les populations par la voix du chef du village, ont dit merci et redemandent la création de la ferme porcine. À Nkong zok, les populations rallient facilement le tronçon qui les sépare de Sassi, une distance qui se parcourait à l’époque à pied pour atteindre l’axe principal qui s’étend jusqu’à Mva’a et plus loin à Evodoula et Monatélé. Le problème qui entache le bonheur des populations jusqu’ici, c’est la création d’un autre forage en plus de celui qui existe déjà, pour éviter les longues distances. À Ledom 2, en-dehors de la création d’un centre de santé, d’une école maternelle et secondaire, les populations souffrent du manque d’énergie électrique et sollicitent la réhabilitation d’un tronçon routier qui divise le village en deux hameaux. Pour leur autonomisation, les populations ont besoin d’un encadrement pour poursuivre les activités entreprises au sein de l’unité de transformation du manioc qui existe dans ce village. Non loin de là, à Konabeng, les populations ont évoqué comme problèmes prioritaires, le manque d’eau et de l’énergie électrique. Tant il est vrai que le village affiche fière allure. Mais il faut souligner que c’est juste une façade des coins qui constituent ce grand village. Que ce soit à Konabeng centre, Madiba, Ekombitié, les populations ont besoin des points d’eau. Sur les dix, seuls deux fonctionnent. Le réseau électrique quant à lui connaît d’énormes perturbations dues à un transformateur en épave dépuis des années.

Le périple de Vincent de Paul Noa se poursuit dans les villages Mvoa , Ekambita Tom, Nkolbega, Bilono 1 et 2 , à l’écoute des populations. Aux problèmes posés, les solutions adaptées seront apportées, pour que le contrat de confiance scellé entre l’exécutif et les populations reste d’actualité.

Thérèse NGAH