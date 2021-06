Conseil régional de l’Est : Lentement, mais sûrement

Les travaux de la toute première session de cette instance se sont ouverts hier 8 juin 2021, à la grande satisfaction des principaux acteurs.

Tout avait pourtant si bien commencé et tout semblait si bien parti des élections du 6 décembre 2020, à l’installation du conseil le 22 janvier 2021. Cinq mois se sont coulés sans que les conseillers régionaux n’aient quelque chose à se mettre « sous la dent ». Des questions fusaient de partout en leur sein, pressés qu’ils étaient de faire bouger les lignes pour répondre aux attentes des populations qui les ont votés à travers leurs divers représentants. Puis vint la bonne nouvelle qui leur octroie 3 milliards de francs de nos Cfa, sous forme d’une décision du Minfi camerounais autorisant le chef de cet exécutif à convoquer les présentes assises. Un budget de Trois milliards issus essentiellement de la dotation générale à la décentralisation dont les conditions de la préparation et les grandes lignes sont soumises à l’appréciation du conseil régional.

C’est ainsi que certaines priorités ont été retenues en fonction de la nomenclature budgétaire des Collectivités territoriales décentralisées. Il s’agit notamment de: l’optimisation de l’installation et la fonctionnalité du Conseil; la disponibilité à brève échéance des ressources humaines, matérielles et financières; le personnel; les dépenses de fonctionnement; le programme support et logistique, etc. Sans oublier les documents de référence exigibles pour une bonne performance de l’exécutif régional.

Une feuille de route qui reste complexe au vu des nombreux défis à relever. En effet, malgré sa vaste étendue, la région de l’Est du reste la plus vaste du Cameroun- malgré la richesse de son sol et son sous-sol, comporte une population majoritairement jeune, paradoxalement avec un linéaire de routes carrossables faible (22994km), des routes bitumées pour seulement 556 km, son niveau de scolarisation et la couverture sanitaires des plus bas, etc. Que de chantiers auxquels doivent se mesurer les élus régionaux. La première journée de ces travaux qui s’achèvent demain ont été précédés par la remise de la médaille d’Officier de l’ordre de la valeur au président du Conseil, Alphonse Wouamane Mbele hier et l’installation du secrétaire général et le receveur régional du Conseil.