Conseil régional du Nord : 3 milliards pour désenclaver les bassins de production

La première session ordinaire tenue le jeudi 10 juin consacre Oumarou Ousmanou à la tête du Conseil, après le décès du tout premier président, Alim Boukar.

Agé de 50 ans, il prend les reines avec la volonté de relever les défis du développement des différents secteurs d’activité. Oumarou Ousmanou est né le 17 mars 1971 à Yaoundé, où il a passé toute sa vie scolaire et professionnelle. Des parents originaires de l’arrondissement de Mayo Ourna, le désormais président du Conseil régional du Nord est chevalier de l’ordre national de la valeur et un administrateur civil principal. Le juriste Oumarou Ousmanou est le fruit de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) promotion 1997-1999, option administration générale, avec un bagage intellectuel en droit des affaires, en droit privé francophone, en finances publiques, en gestion axée sur les résultats, en gestion des ressources humaines, en gestion et contentieux des marchés publics et en montage et évaluation des projets de développement. Il entre à la fonction publique le 3 décembre 1999. 7 ans plus tard, il est nommé directeur des Affaires générales au ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales. Il est aussi par ailleurs président de la commission interne de passation des marchés de l’Agence nationale de technologies de l’information et de la communication (Antic). Oumarou Ousmanou a révolutionné les juridictions financières du Cameroun par ses recherches en réformes des juridictions financières, entre mise en œuvre et appropriation des directives Cemac d’une part et l’évaluation de la performance dans la gestion financière en droit public financier camerounais, d’autres parts.

Il a été plébiscité par 86 voix contre deux bulletins nuls par les conseillers municipaux pour présider aux destinées de plus de 2 millions de camerounais vivant dans la région du Nord, une région qui couvre une superficie de plus de 63 233 km². Seul candidat à se présenter aux élections, lui qui portera désormais sur ses épaules le Nord en matière de décentralisation. Il entend affecter 60% du budget aux investissements. La mise en place des documents de planification et la formation des membres du conseil à la préparation du budget et à l’exécution des finances publiques sont au grand menu. Ceci va permettre la réalisation de la vision du président qui entend aussi doter le conseil des engins de génie civil pour améliorer les voies de communication et désenclaver les bassins de production agricole et animale pour un démarrage économique axé sur l’agriculture, activité principale des populations du Nord.

Sur le plan politique, Oumarou Ousmanou, membre du Rdpc depuis 1996 (carte d’adhésion n° 01950760 du 20 juillet 1996), est un militant convaincu et engagé dans les activités du parti. Il a été vice-président de la commission communale de Lagdo pour la sélection des candidats du Rdpc aux élections municipales et législatives d’octobre 2013 et une personne ressource et d’appui à l’organisation de toutes les rencontres politiques au niveau régional. Dans la section Rdpc de Bénoué Ouest à Barndaké, arrondissement de Mayo Ourna d’où il est natif, il a été une personnalité ressource et président de la commission communale de campagne lors des élections du 9 février 2020.

