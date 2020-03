COVID-19 : L’UYI oppose le Numérique Éducatif

Au moment où le Corona virus dicte sa loi en paralysant les activités dans divers secteurs de la vie sociale au Cameroun, l’université de Yaoundé I opte pour l’enseignement à distance afin d’éviter une perturbation de son calendrier académique.

Ce qui n’était encore qu’une recommandation du patron de l’institution, Pr. Maurice Aurélien Sosso au terme d’une réunion de travail avec les chefs d’établissements et les responsables des services spécialisés, le 16 mars dernier est à ce jour un fait palpable. Le numérique éducatif est la principale arme retenue par le top management de l’UYI après la décision de suspendre les cours en présentiel et la fermeture de ses campus imposées par la propagation rapide du coronavirus le mardi 17 mars. Depuis lors, 1407 ressources en lignes (chiffre du jeudi 26 mars 2020) ont été dispensées sur les différentes plateformes créées et logées au Centre Universitaire des Technologies de l’Information et de la communication (CUTI). Selon le recteur, cette option vise objectivement le triptyque « respect des mesures prescrites par le chef de l’État pour limiter la propagation de la pandémie-poursuite des enseignements selon la programmation du calendrier académique de l’année en cours-Implémentation effective du numérique éducatif introduit à l’université de Yaoundé I depuis quatre ans pour faire face à la massification des effectifs.

Le processus est simple. Depuis son lieu de confinement, l’enseignant prépare son cours comme avant la survenue de la crise sanitaire, l’introduit sur la plateforme dédiée dont le lien d’accès est immédiatement envoyé aux étudiants concernés. Ceux-ci y accèdent selon leurs établissement, niveau et filière respectifs pour télécharger les unités d’enseignement (UE) qu’ils peuvent tranquillement lire surplace chez eux. Au vu de l’indisponibilité des amphithéâtres consacrés aux enseignements virtuels, les étudiants et leurs professeurs se sont organisés en groupes dans les réseaux sociaux à travers des fora sur Facebook et WhatsApp pour des conférences virtuelles et séances d’explication de cours à des jours et heures connus à l’avance. Les adresses mails sont également mis à contribution afin qu’ à travers un cyber café, les préoccupations des étudiants, même ceux ne disposant pas d’un téléphone Android ni d’ordinateur puissent trouver réponses.

L’université de Yaoundé I est jusqu’ici la seule institution universitaire en dehors de l’institut Africain d’Informatique(IAI) à mettre sur pied ce système de cours en ligne grâce à sa capacité infrastructurelle en la matière. Cet esprit d’anticipation qui caractérise les responsables de la « Mère des universités camerounaises » défie le Corona Virus pour le bien de la formation universitaire au Cameroun.

