Haute-Sanaga ouest : Rester plus que jamais unis

C’est la substance de la réunion tenue samedi dernier à la maison du parti de Nkoteng par les responsables politiques de cette circonscription politique.

Comme sur toute l’étendue du triangle national, la 48ème commémoration de la fête nationale de l’unité dans cette localité, se déroule dans un contexte particulier, en raison de la présence de la pandémie du coronavirus. C’est la raison pour laquelle, les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Haute-Sanaga Ouest, en droite ligne avec les directives du chef de l’Etat, ont choisi de célébrer autrement cette fête. Il s’agit de mettre un accent sur les causeries éducatives. Sous la conduite du vice-président de la section Rdpc, Esaïe Hubert Kanga, les responsables des sections et sous-sections ont marqué un temps d’arrêt sur le thème qui encadre cette fête. « Tous unis face à la pandémie du covid-19, pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique ».

A cet effet, il est question pour eux d’interpeller chacun sur le rôle à jouer pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Laquelle lutte, selon Esaïe Hubert Kanga, n’est possible que si l’unité est bien mise en musique. D’où tout l’intérêt de ce thème. Il saisit alors l’occasion pour exhorter ses camarades à porter le message auprès des populations qui permettra sans doute de relever les défis sanitaire, sécuritaire et économique de ce moment. Pour lui, c’est en formant un bloc derrière le président de la République que le combat mènera à la victoire. C’est dans l’unanimité qu’ils font également ressortir à travers ce thème l’importance du vivre-ensemble. Ainsi, pour eux, Nkoteng étant une ville cosmopolite, ils saisissent l’occasion de cette 48ème édition de la fête nationale de l’unité pour faire comprendre qu’il est impossible de vivre sans l’autre au Cameroun. Il invite les camarades à ne pas perdre de vue le trouble qui existe encore dans le Nord-ouest, le Sud-ouest et l’Extrême-nord. Pour cela, il faut faire front commun afin d’éviter toute dispersion en ce moment.

Dans cette logique, il appelle chacun à regarder dans la même direction. Car pour lui, lorsqu’une région est touchée, cela impacte sur l’ensemble du territoire et met en mal l’économie. Ce 20 mai 2020 est un moment d’arrêt, pour repenser les vraies valeurs incarnées par le chef de l’Etat, pour un Cameroun toujours debout.