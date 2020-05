Rdpc : Maillon de l’unité nationale

Le parti de Paul Biya est depuis sa création au cœur de la promotion des valeurs, dont l’objectif vise à consolider permanemment l’unité et la concorde entre camerounais.

«Unité, progrès, démocratie », telle est la devise du Rdpc. Elle traduit une volonté d’unité, une unité constamment renforcée, s’acheminant progressivement, mais fermement vers une intégration nationale authentique. Parti de rassemblement, le Rdpc est appelé à mobiliser toutes les camerounaises et tous les camerounais, pétris d’idéaux de paix et d’unité, pour défendre bec et ongles la patrie. Ainsi, hier, comme aujourd’hui, les militantes, militants et sympathisants du Rdpc, ne ménagent aucun effort à sensibiliser les populations face aux manœuvres de désinformation et d’intoxication, qui visent à mettre en capilotade la cohésion nationale. De ce fait, des actes de nature à renforcer le tribalisme, le communautarisme, et le sécessionnisme sont dénoncés sans ménagement par les militants du parti de Paul Biya. Et ce noble combat pour préserver notre unité de survie qu’est un Cameroun un et indivisible, ne se limite pas à la dénonciation. Les militants des 360 sections du pays et des 17 sections de la diaspora, se réunissent dans le cadre des conférences de section, où ils échangent sur des sujets de l’heure, et se donnent les moyens de répercuter ces débats jusque dans les quartiers et même dans les familles. Ce travail de sensibilisation est indispensable dans l’encadrement des populations afin qu’elles soient à l’abri de toute idée de repli identitaire à même de mettre en mal l’unité de l’État.

Des campagnes spéciales d’information et de remobilisation sont régulièrement organisées par le Comité central du parti, pour renouveler l’engagement militant de la base. C’est le secrétariat à la formation politique et à la prospective qui s’en occupe. Il est précisément question de retenir des thèmes jugés importants, et les mettre à la disposition des chargés de mission afin qu’ils aillent renforcer le degré de militantisme des militants à la base. Le Rpdc, qui est le seul parti territorialement présent aux quatre coins du pays, et dont le propos reflète par conséquent les tendances nationales, parvient alors à quadriller le terrain, permettant un même niveau d’information entre le sommet et la base. C’est cette capacité de mobilisation autour des idéaux de paix, qui a jusqu’ici permis au parti de contrecarrer la propagande sécessionniste dans le Nord-ouest et le Sud-ouest du pays. Le parti a également et ce, à échéance régulière, apporté son soutien aux forces de défense, et aux « Lions indomptables » qui symbolisent cette unité. Sur un autre plan, le Rdpc s’est toujours insurgé contre les rapports mensongers de certaines Ong sur le Cameroun, dont l’objectif n’est rien d’autre que de salir l’image de marque de notre pays.