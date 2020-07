Comité de pilotage des pipelines : Tout se passe sereinement

C’est ce qui ressort du n°53 de la dernière publication du Comité de pilotage et de suivi des pipelines (Cpsp).

En dépit de la pandémie du Covid-19 qui a négativement impacté tous les secteurs de la vie nationale et internationale, mission a été accomplie par le Cpsp selon l’administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbure Adolphe Moudiki, par ailleurs président du Cpsp. C’est d’ailleurs ce qui ressort de son mot, publié dans cette parution de « La lettre du Cpsp ». Il convient de relever a-t-il souligné, qu’en ce qui concerne notamment l’exploitation du pipeline Tchad/Cameroun, la Cameroon Oil Transportation Company (Cotco), a versé à la République du Cameroun un droit de transit de 27,48 millions de dollards Us pendant les 5 premiers mois de l’année, contre 26,24 millions de dollars Us, au cours de la même période de l’exercice précédent. Cette hausse de droit de transit a-t-il ajouté, s’explique par l’augmentation des quantités de pétrole brut enlevées au terminal Komé-Kribi I, en raison de l’accroissement au Tchad de la production issue des nouveaux expéditeurs. Le n° 53 du mois de juin 2020, revient également sur les travaux de la première session du Comité de suivi du Cpsp tenus du 22 au 29 mai 2020, sous la formule d’une consultation à domicile, en raison de la pandémie du Covid-19. Le trimestriel de liaison des administrations camerounaises impliquées dans les travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des pipelines, est également revenu sur les assises du conseil d’administration de la Cotco. Tenus par téléconférence le 14 avril 2020, ce conseil avait à l’ordre du jour, la démission/cooptation de nouveaux administrateurs, l’examen du rapport de gestion, les états financiers, l’arrêté des comptes, entre autres. Cet encart de 8 pages, s’est également arrêté sur l’une des réalisations qui s’inscrit dans la dimension sociale du Cpsp à savoir, la rétrocession du bâtiment de la brigade de gendarmerie de Bibey, située dans le département de la Haute-Sanaga. Ceci, sans omettre de marquer un temps d’arrêt sur la cérémonie d’installation du nouveau secrétaire permanent de la Cpsp Jean-Noel Joachim Mbida Ntsama, et de rendre hommage à son prédécesseur Samuel Roger Minken, décédé.