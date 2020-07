Formation des personnels De santé : De nouvelles recommandations

Au nombre de 15, elles sont issues de la conférence annuelle des directeurs des établissements de formation des personnels de santé, tenue du 25 au 26 juin 2020, à Yaoundé.

Le système de santé de demain sera à l’image de la qualité du produit qu’il forme aujourd’hui. C’est pourquoi l’Etat s’investit à le rendre plus performant, apprendon du ministre de la santé, dans son discours de clôture des travaux de Yaoundé. S’adressant aux chefs d’établissements, Dr Manaouda Malachie les a félicités pour leur engagement et leur détermination à accompagner l’État du Cameroun dans le domaine de la formation professionnelle. Cette intervention a été précédée par celle du directeur des ressources humaines du ministère de la santé publique, Emile Ella Mgbwa qui a décliné les quinze recommandations issues de ces assises, dans un rapport général des travaux. Il s’agit entre autres, de mettre sur pied un groupe de travail Minfi/Minsanté, chargé de mener la réflexion sur la question des ressources provenant des établissements privés de formation ; ouvrir les comptes des écoles publiques dans les services du trésor public; mettre la grille d’évaluation pratique du Minsanté à la disposition des différentes écoles de formation. A long terme, le ministère de la santé publique devrait pouvoir construire une équipe Skype scalp au niveau des écoles, qui permettra aux enseignants et aux apprenants de mieux acquérir les compétences nécessaires, mais aussi de mettre en place un groupe chargé de proposer avant la prochaine année académique, les curricula révisés des filières existantes et ceux des nouvelles filières. Il sera également question d’arrimer les curricula de formation Bac+ au système Lmd ; initier une rencontre entre les différents départements ministériels impliqués dans la formation des personnels de santé (Minsanté, Minsup, Minefop), afin de faire la lumière sur le champ de compétence de chacune de ces administrations. Le ministère de la santé publique envisage désormais de former les responsables des écoles et ceux de la Drh/Minsanté au procédé de production des relevés de notes et graduation des listes. Pour une plus grande efficacité dans la gestion des résultats des examens s e m e s t r i e l s , une plateforme informatique sera développée. Un groupe de travail devant se pencher sur la classification professionnelle des personnels de santé sera mis sur pied. L’une des annonces f o r t e s est la formation d’un groupe de travail impliquant services du Premier ministre, Minsanté, Minforpra, Minefop, Minesup, à l’effet de réviser certaines dispositions du décret 80/198 du 9 juin 1980, portant statut des établissements de formation du personnel de santé, entre autres. Ces recommandations dont l’intérêt est certain, seront dans de brefs délais mises à exécution, selon le ministre de la santé publique. Manaouda Malachie a dit savoir compter sur tous pour l’application réelle des engagements pris.

OUSMAN ABDOUL AZIZ, STAG