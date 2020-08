Entrepreneuriat: Des Pme seront accompagnées

Sélectionnées le 7 août dernier par un jury, 20 Petites et moyennes entreprises recevront des appuis de l’Apme.

Constitués des responsables de l’Organisation de la propriété intellectuelle, des banques de la place et de la Société nationale des Investissements (Sni), ce jury a vu passer une cinquantaine d’entrepreneurs venus défendre leurs projets. Présidé par le Pr Charles Awono Onana, ces projets ont été sélectionnés dans les domaines de l’agro-industrie, le numérique, la santé, l’éducation et les bâtiments et travaux publics et recevront de l’Agence de promotion des Petites et moyennes entreprises (Apme), des appuis financiers pour la réalisation et le lancement desdites des activités que les banques présentes se sont engagées à financer. Notamment les plus prometteurs. Parmi ces derniers, l’on a pu en retenir qui sont vraiment pertinents. Pour le jury et le porteur du projet, il ne s’agit pas d’une autre initiative de promotion des jeunes ne reposant sur rien de concret comme par le passé ; raison pour laquelle, l’impact n’est pas forcément visible malgré les millions et l’énergie investis. Il est question de ne financer que les projets pouvant permettre le développement du tissu industriel camerounais et même le développement socio-économique du Cameroun. Pour le président du jury, c’est ce genre d’initiatives qui ont permis à la Chine et aux dragons d’Asie du Sud-Est d’atteindre le niveau de développement économique qui est le leur aujourd’hui, où ils sont au peloton de tête du développement industriel et commercial dans le monde. Les jeunes camerounais de par les travaux défendus au cours de ces exposés et ceux présentés auparavant, ont démontré qu’ils savent être inventifs et ingénieux, aux pouvoirs publics de les soutenir ainsi pour la réalisation matérielle de leurs inventions. En attendant la proclamation des résultats attendue pour la semaine en cours, les membres du jury n’ont pas caché leur satisfaction au vu des start-up développées par ces jeunes et pouvant révolutionner les secteurs aussi variés que l’agriculture, la production des biens et services et le numérique dont les débouchés sont absolument certains. Ils ont également félicité l’Apme, le porteur de ce Fonds de prototypage, qui a vu juste en ciblant des secteurs porteurs d’avenir et appelées à jouer un rôle central dans le développement du Cameroun, à travers la dynamique et l’inventivité de sa jeunesse.

Claude Mpogué