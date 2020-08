frontières Cameroun–Guinée equatoriale : La paix scellée

L’accord de coopération consacrée à la défense et la sécurisation des frontières entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale vient définitive- ment consolider les relations bilatérales.

L’initiative est des Présidents Paul Biya et Téodoro Obiang Nguema Mbassogo, liés par la géographie, l’histoire, la sociologie, et autres facteurs communs. Le président Paul biya après son appel au Grand dialogue national pour régler les troubles dans le NoSo, poursuit son objectif d’une pacifique cohabitation et celle de promouvoir la paix et le vivre ensemble harmonieux dans la sous-région Afrique centrale ; mission d’un ange de paix à la tête d’une Nation. A Kyé-Ossi dans la Vallée du Ntem, les deux pays partagent la frontière terrestre. En passant par Campo dans le département de l’Océan, les pays se partagent le fleuve Ntem. La région est le témoin de relation commune imbibée des Grandes opportunités. « Nous saluons cette collaboration pour nos Collectivités Territoriales Décentralisées qui rapprochera davantage et favorisera une éclosion économique au bénéfique pour les populations », a déclaré Robert Olivier Ipoua, maire de la commune de Campo. La paix scellée entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale pour la défense et la sécurisation transfrontalière prône le développement harmonieux de la sous-région.

Maurice YOM Edjanga