Finexs voyages : Un nouveau départ

L’entreprise s’engage à corriger tous les manquements de nature à ternir son image de marque.

L’ agence de transport Finexs Voyages a repris ses activités le 2 août 2020, après une dizaine de jours d’arrêt, suite à l’incident dramatique qui s’est soldé par la mort du maréchal des logis Armel Liem Pime. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que rien ne sera plus jamais comme avant dans cette entreprise citoyenne, spécialisée dans le transport interurbain entre les villes de Yaoundé et de Douala. Au cours d’un point de presse donné le 30 juillet dernier à Douala, Félix Etoundi, président directeur général de Finexs Voyages, après avoir présenté ses excuses et celles de son personnel à la famille du maréchal des logis, à la gendarmerie nationale et à toutes les forces de défense, a relevé que les images du drame sus-évoqué, interpellent son entreprise sur « les valeurs de courtoisie, de civisme, de discipline et de compréhension sans lesquelles on aboutit à ce genre de drame ». Avec ce drame, c’est un nouveau départ que prend Finexs Voyages. « Nous allons vraiment nous inspirer de cet événement pour comprendre et corriger tous les manquements qui sont encore latents dans notre structure (…) L’entreprise va revoir toute la moralité interne de la société ; du plus petit employé au top management, pour que le client se sente roi quand il est ici », a promis Félix Etoundi. C’est donc dire que le personnel doit se remettre en question dans sa manière de s’adresser, de servir tous ceux qui décident d’emprunter un bus de Finexs Voyages pour se rendre soit à Yaoundé ou à Douala. Une attention particulière devra désormais être accordée au client, au passager. Dans ce nouveau départ, les clients, les passagers auront également un rôle à jouer, un rôle primordial dont l’importance n’est plus à relever. C’est pour cela que le président directeur général de Finexs Voyages les invite à saisir toutes les sources de communication, y compris lui-même pour faire part à l’entreprise de leurs frustrations, caprices au sein de leurs agences, voire pendant le voyage. Les passagers sont donc invités à ne plus faire montre de passivité, à ne plus subir les évènements. En dénonçant les errements, les mauvais comportements du personnel, les clients amélioreront leurs conditions de voyage. Le nouveau départ que prend Finexs Voyages impose ainsi que le personnel de l’entreprise et les clients regardent dans la même direction pour que la logique du « plus jamais ça à Finexs Voyages » prenne tout son sens.

st. Joseph Menyene