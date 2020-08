Haut Nyong centre I : La permanence du Rdpc fait peau neuve

Le secrétaire général du Comité central a procédé à son inauguration ce 26 août 2020 à Abong-Mbang, au cours d’une cérémonie très courue, ponctuée de nombreux intermèdes musicaux.

A l’image du parti de Paul Biya, la permanence du Rdpc du Haut Nyong centre 1 à Abong-Mbang, flamboyante et rayonnante, se dresse fièrement à quelques encablures de la place des fêtes de la ville. C’est dire que le joyau architectural construit en il y a de cela 50 ans, est redevenu « neuf comme un sou ». Les vingt pièces qui la composent ont été complètement refaites : réfection totale de la toiture et du plafond avec pose de lambris ; reconstruction de certains pans du mur ; peinture raffraichie ; pose des carreaux ; construction d’un bloc latrines de quatre compartiments ; nettoyage général et pose de trois projecteurs etc., le coordonnateur des travaux n’y est pas allé du dos de la cuiller.

Permanence du RDPC

Sa remise en service, aux bons soins du ministre Joseph Lee, membre de la délégation permanente départementale du Rdpc pour le Haut-Nyong, a nécessité l’appui de deux entreprises locales qui ont fourni tout le bois nécessaire aux travaux, ainsi que le soutien moral de l’ensemble des élites du département, qui ont tous accompagné cette noble initiative du membre suppléant du Comité central. Joseph Lee a, à cette occasion, offert 10 ballots de pagne du Parti pour remercier tout ce beau monde.

Raison pour laquelle le président de la section Rdpc et maire de la ville, Charmant Oyal a dit « merci au promoteur au nom de tous les militants ». Les chefs traditionnels ont, pour leur part, dit la détermination de leurs sujets à accompagner la politique du chef de l’État, Paul Biya. De même qu’ils ont décidé « d’élever le secrétaire général du Comité central au rang de grand notable du département pour le protéger et le remercier pour le soutien qu’il apporte au Président national du Rdpc et chef de l’Etat, Paul Biya ». Une sorte de reconnaissance des fils de l’Est à ce grand notable devenu chef traditionnel à l’Ouest depuis 1959.

C’est donc revêtu d’un habillement en écorce d’arbre appelé « Obom » que le Vice-premier ministre Jean Nkuété a pris la parole devant la foule de militants que les prestations des différents artistes invités avaient fortement contribué à surchauffer. Après avoir remercié ses pairs de l’Est de l’avoir ennobli, le secrétaire général a salué les efforts de tous les fils du Haut-Nyong « pour les combats menés et les victoires électorales remportées et dont le Rdpc est énormément fier ». Le patron de l’administration a ensuite souhaité que l’amour qu’il a vu et ressenti dans l’air à Abong-Mbang ce jour vienne sonner le glas de tous les maux de nature à affaiblir le parti dans le Haut-Nyong. « La réouverture de cet édifice annonce une ère nouvelle pour un Rdpc indéboulonnable dans le département et dans la région toute entière », a-t-il poursuivi. D’ailleurs dans la mouvance du chef de la délégation permanente départementale du Comité central pour le Haut-Nyong, Benjamin Amama qui a vu en ce joyau une aubaine pour « doper le dynamisme de nos militants et ramener à la maison la ville de Garoua Boulaï, passée à l’Undp lors des dernières consultations électorales ». Avant de conclure : « nous nous engageons à préserver la splendeur de cet édifice avec de belles victoires ».

Aux responsables locaux du Parti, principaux utilisateurs de l’édifice, à qui Jean Nkuété remettra par la suite le coffret d’ébène contenant la clef de l’édifice, le SG a demandé de consacrer la permanence du parti, qui devrait servir à produire de l’argent pour financer les activités du Parti au seul bénéfice des militants.

C’était en présence d’un impressionnant parterre de membres du gouvernement, dont les ministres Jules Doret Ndongo des Forets et de la faune, Gabriel Dodo Ndoke des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, François Wakata Bolvine, ministre délégué à la présidence de la République chargé des Relations avec les Assemblées, du ministre Jean de Dieu Momo arrivé en écharpe du Paddec et pagne de la campagne présidentielle du candidat du Rdpc, Paul Biya, ainsi que du gouverneur de la région de l’Est, Grégoire Mvongo et toute l’autorité traditionnelle du département.

Marche de soutien au Président Paul BIYA

La remise des parchemins à dix apprenants formés aux Tic par l’IAI, la lecture d’une motion de soutien au Président national du Rdpc et président de la République, ainsi qu’une marche de soutien au chef de l’Etat ont clôturé la cérémonie.

Serge Williams Fotso, envoyé spécial à Abong-Mbang