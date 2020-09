ELECTIONS REGIONALES : Le parcours du combattant des candidats

Former et déposer son dossier à temps n’est pas une sinécure pour les postulants, partagés entre les formalités administratives et les tractations de terrain.

Bien que candidats à la candidature depuis un bon moment, la majorité des candidats à l’élection des conseillers régionaux, a toutes les peines du monde à constituer le dossier. Depuis la convocation du corps électoral en effet, ces derniers savent bien que la date limite de dépôt de ces candidatures est fixée au 22 septembre 2020, mais boucler le dossier n’est pas toujours chose aisée. D’où cette anxiété qui s’est emparée de certains d’entre eux qui ne sont pas toujours assurés de le faire à temps. D’autant plus que les principales pièces qui le composent doivent dater de moins de 3 mois. Pour les candidats du Rdpc, ils doivent d’abord faire légaliser leur déclaration de candidature en cinq exemplaires dans un commissariat, en plus de la déclaration sur l’honneur. A ces pièces exigées par le parti, ils doivent ajouter l’extrait de naissance dûment signée par le maire ou son adjoint. Le plus difficile pour les candidats rencontrés le lundi 14 septembre à Yaoundé, c’est l’obtention du certificat de nationalité et surtout du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, qui s’obtient au tribunal du lieu de naissance. Sans oublier l’attestation de domicile ou de résidence délivrée par le souspréfet, et celle d’inscription sur les listes électorales délivrée par le chef d’antenne Elecam du lieu d’inscription. Une fois ces précieux documents en poche, le candidat doit obtenir un certificat d’imposition ou de non-imposition du chef de centre des Impôts de sa localité. En temps normal, ce n’est pas facile de se voir délivrer ce document dans les services du Fisc, dont la célérité n’est généralement pas la première des qualités, encore moins en ce moment où le temps est compté. Il faut donc s’armer de patience et ne pas avoir les nerfs à fleur de peau, en dépit de l’urgence. Le paiement du cautionnement des candidatures d’un montant de 50 000 Fcfa vient boucler ce véritable parcours du combattant. C’est après avoir bravé toutes ces épreuves que les candidats peuvent déposer leur dossier moyennant la somme de 10000 fcfa auprès des commissions de réception et d’analyse des candidatures, qui elles-mêmes devaient les réceptionner au plus tard hier 15 septembre. Comme on peut le constater, le chemin qui mène auprès des tout premiers conseils régionaux n’est pas du tout facile. Mais pour les candidats du Rdpc qui connaissent les enjeux de ce scrutin, le sacrifice ainsi consenti ne sera pas vain.

CLAUDE MPOGUE