L’Action 1287

Appels à l’insurrection

Mrc contre Mrc

Des responsables du Mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le Ndé, ont décidé de se désolidariser du mot d’ordre de Maurice Kamto, appelant à une marche insurrectionnelle.

Dépôt des dossiers à ELECAM

CA Y EST !

Après un travail appliqué et soigné, le Rdpc a déposé dans les agences départementales d’Elecam, les dossiers des candidats ayant bénéficié de l’investiture du Parti, hier 22 septembre 2020.

Race for Regional Elections

CPDM on point

After the successful deposit of files of candidates on CPDM’s ticket yesterday, the party is up beat to maintain its leadership position.

Elections régionales 2020

Comment le Rdpc a choisi ses candidats

Après une sélection minutieuse et rigoureuse de ses militants sur le terrain, par les différentes commissions, le parti a rendu la copie de ses candidatures.

National School of Local Administration

Newly Appointed Administrators Installed

They were installed by the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga Obam last weekend in Buea

planned protest

Yaounde, Seat of State Institutions Serene

The population in the capital city went about its activities unperturbed.