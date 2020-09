EXCELLENCE MANAGERIALE : Barbara Elemva-Amana récompensée

La fondation Cœurs des Anges a décerné le Gand prix de l’engagement patriotique et de l’unité nationale au chef de la Brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes du ministère du commerce.

A travers cette distinction, c’est le ministère du Commerce dans son ensemble qui se voit ainsi une fois de plus honoré. Ce prix de la fondation Cœurs des Anges est une reconnaissance de l’engagement, du dévouement, de la détermination de cette responsable qui travaille de façon inlassable à rehausser l’image de son département ministériel par l’atteinte de ses objectifs, sous l’impulsion du ministre du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Ses faits d’arme ne passent donc pas inaperçus. Barbara Elemva­-Amana, l’heureuse élue, a reçu son trophée le 11 septembre dernier, au cours d’une cérémonie de remise solennelle qui avait pour cadre la Salle des Conférences de l’immeuble rose. Outre sa forte et remarquable contribution au rayonnement des idéaux de Paix, de Patriotisme et du vivre ensemble, gage de la préservation de l’unité nationale, ce prix lui reconnait également un engagement sans faille à promouvoir le bien-être social à travers la répression des fraudes sur les marchés et la présente de ce fait, comme un modèle de management suscitant de l’admiration, de l’émulation et l’espoir d’un Cameroun prospère et émergent dans les horizons futurs. Barbara Elemva-Amana a dédié cette autre distinction à sa hiérarchie, le ministre du commerce, Luc Magloire Mbarga Atanga, ainsi qu’à ses collaborateurs qui se sont toujours montrés disponibles et engagés au contrôle et à la répression des infractions sur le terrain. Entité associative et caritative à but non lucratif, la fondation Cœurs des Anges et basée à Yaoundé. Ses objectifs sont entre autres, la promotion des valeurs patriotiques, de paix, d’unité nationale et du vivre-ensemble. Freddy Onana dirige la structure depuis 2018.