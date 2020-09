Soutien au chef de l’Etat : More Women in Politics au front

Les membres de ce réseau qui ont joué un rôle capital dans l’échec des marches insurrectionnelles du Mrc entendent œuvrer également au succès des régionales. Un soutien aux institutions et au chef de l’Etat qui va s’intensifier.

Réunies à Yaoundé le 18 septembre dernier autour de la coordonnatrice nationale, les responsables des dix antennes sont venues réitérer leur indéfectible attachement aux valeurs de paix, de la non-violence et d’un vivre ensemble harmonieux. C’était également l’occasion pour ces dames qui ont activement pris part au Grand dialogue national conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngute un an plus tôt, d’appeler à la mise en œuvre des résolutions de ce conclave historique.

Pour le Pr Justine Diffo Tchunkam, la coordonnatrice nationale de More Women in Politics et ses membres en effet, la mise en place des conseils régionaux qui vient parachever le processus de décentralisation du Cameroun, est une formidable opportunité pour le développement socio-économique du pays. Raison pour laquelle, elles ont vivement félicité le chef de l’Etat, Paul Biya, pour la convocation des élections régionales prévues pour le 6 décembre 2020. S’engageant au passage à bloquer toute entrave à la tenue de ce scrutin par la voie de la sensibilisation ; elles qui sont : « Les mères de l’humanité, porteuses de vie, vectrices de paix et actrices majeures du développement local ».

Réunies au cours d’un conclave à quelques jours des marches insurrectionnelles du 22 septembre dernier, ces braves dames ont vivement condamné ces appels. « Nous dénonçons et condamnons avec fermeté les passions teintées d’extrémisme, de radicalisation et de violence (…) appelons la jeunesse à être des modèles de rectitude morale et à contribuer à la promotion de la paix, tout en préservant les acquis d’unité et d’intégrité du Cameroun », ont-elles déclaré à l’issue des travaux en s’engageant à être de vraies sentinelles de la paix en appelant leurs conjoints, relations et progéniture, non seulement à boycotter ces appels à l’insurrection le 22 septembre mais également à tout mettre en œuvre pour que le scrutin du 6 décembre prochain dont tous les patriotes connaissent les enjeux, se déroule dans de très bonnes conditions.

Et elles ne comptent d’ailleurs pas arrêter leur travail en si bon chemin dans leur soutien aux institutions de la République et à celui qui les incarne ; elles qui appellent notamment tous les Camerounais de bonne foi à tourner le dos aux architectes du chaos aux ambitions démesurées et à l’égoïsme satanique. Se positionnant ainsi en véritables sentinelles de la paix face à l’escalade préoccupante de la violence dans le jeu politique national, avec le soutien des réseaux sociaux et des lobbies tapis dans l’ombre dont le dessein est de déstabiliser le Cameroun. Ils trouveront le Pr Diffo et ses amazones, de même que les femmes des dix régions du Cameroun sur leur chemin.

Claude Mpogué