« Tricheur et fier de l’être »

Il y a une trentaine d’années déjà, alors jeune journaliste à la rédaction de Cameroon Tribune, j’utilisais ce titre pour un article rédigé et publié à la suite d’un vox-pop diffusé dans la célèbre émission Tam-Tam Week-end de la toute jeune CRTV. Cet article provoqua quelques frictions entre les rédactions des deux médias publics. Au grand quotidien national, le sentiment dominant était que nos confrères de la télévision semblaient avoir choisi un angle de traitement qui pouvait laisser croire qu’ils faisaient l’apologie de la tricherie. Sur un plan personnel, j’ai gardé un très bon souvenir de cet épisode puisque cet article me valut une lettre de félicitations d’une enseignante de français du CES de NgoaEkelle. Trente ans plus tard, les fuites d’épreuves au baccalauréat 2020 et l’interpellation puis la brève détention de quelques personnes, dont des élèves mineurs, impliquées dans cet énième scandale montrent que les années passent mais les mœurs des Camerounais ne changent pas. Tricheurs un jour, tricheurs toujours! Alors qu’on se serait attendu à une condamnation unanime du phénomène de « l’eau » aux examens, de nombreuses voix, et pas des moindres, se sont élevées pour « exiger » la libération de l’un des élèves interpellés au motif qu’il serait mineur et au surplus que des responsables de l’office du BAC impliqués n’ont pas été inquiétés. L’argument principal étant qu’il ne doit pas payer pour tout le monde. Ainsi est née « l’affaire KEVIN » du nom de l’un des principaux protagonistes, élève de classe terminale dans un établissement de l’Ouest; un de ces vaudevilles dont raffolent les Camerounais avec de forts et mauvais relents de tribalisme, de calcul politique et de récupération politicienne. Le jeune homme a fini par être libéré. Il faut s’en féliciter au regard de son âge mais est-il innocent pour autant? Bien évidemment non! Kevin n’est pas le héros qu’on veut fabriquer et nous imposer à tout prix. C’est un mauvais exemple pour la jeunesse; un adepte de la facilité; un partisan du moindre effort. Et dire que des hommes politiques, des avocats se sont mobilisés pour exiger sa libération! Comble de l’ironie: les mêmes qui ont fait de la fraude électorale leur cheval de bataille semblent minimiser la fraude et la tricherie aux examens scolaires. Et pourtant qui vole un œuf volera un bœuf!