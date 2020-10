Concours de recrutement : Joseph LE simplifie les procédures

Depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, de nombreuses me- sures ont été prises pour alléger le processus.

La grande innovation de l’heure au Minfopra est, incontestablement, l’organisation des épreuves orales des concours administratifs par visioconférence dans les prochains jours. L’observance des mesures barrières restant en vigueur, les candidats admissibles cette année vont subir les épreuves orales en direct des chefs-lieux de leurs régions d’origine, à travers la plateforme autonome déployée dans les services centraux et déconcentrés du Minfopra. Cette innovation avait d’ailleurs déjà été expérimentée récemment, grâce (?) au Covid-19, lorsque certains candidats avaient été bloqués à l’étranger. C’est une véritable révolution, pour ce dispositif « qui permettra également l’évaluation concomitant de plusieurs candidats présentant des concours différents », affirme-t-on du côté du Minfopra. A côté de cette initiative, de nombreuses autres ont permis aujourd’hui de mettre à la disposition du public, dans un langage simple et par des canaux de communication accessibles, tous les renseignements utiles à une bonne compréhension du processus de recrutement à la Fonction publique camerounaise. C’est le cas par exemple de la signature des attestations de présentation de l’original du diplôme où, pour faciliter la tâche aux usagers, les autorités administratives habilitées à signer ce document ont été étendues aux sous-préfets, avec le concours du ministre de l’Administration territoriale. Faisant ainsi passer leur nombre de 68 à 428. On peut également mettre à l’actif de l’innovation introduite par Joseph LE, le renseignement des candidats par SMS sur le site d’examen et le numéro de table, quelques jours avant le déroulement des épreuves écrites, la multiplication des sites de dépôt des dossiers et/ou de composition. Des révolutions auxquelles il faut ajouter l’enregistrement des potentiels candidats par voie électronique, le traitement électronique des données et la publication des résultats, pour ne citer que ces innovations–là.

Serge Williams FOTSO