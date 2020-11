ELECTIONS REGIONALES : Les structures de campagne du Rdpc

Elles devront s’assurer du meilleur encadrement de tous les électeurs et de la mise en œuvre des stratégies de campagne arrêtées à l’interne pour un triomphe du Parti au soir du 6 décembre 2020.

Contenues dans la circulaire du Président national, Paul Biya, signée le 10 novembre dernier, elles sont au nombre de quatre, avec des rôles bien définis, pour garantir une campagne électorale rigoureuse et méthodique. Il s’agit de : la Commission nationale de supervision de la campagne (Cnsc) ; la Commission régionale de campagne (Crc) ; la Commission départementale de campagne (Cdc) et de la Commission communale de campagne (Ccc). a-La Commission nationale de supervision de la campagne : présidée par le Secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété, elle assure la coordination générale de toute la campagne électorale du Rdpc. Elle est en outre chargée de la campagne du Parti dans les médias, de l’élaboration de la stratégie nationale de campagne du Rdpc, des relations avec Elecam, de la supervision du contentieux électoral, de la centralisation et de l’analyse des résultats du scrutin. Il n’est pas exclu que des sous-commissions soient créées en son sein, dans tout prochains jours. b-La commission régionale de campagne (Crc) : dans chacune des dix (10) régions du pays, la délégation permanente régionale est constituée en Commission régionale de campagne et placée sous l’autorité du chef de la délégation permanente régionale ou d’une personnalité désignée par le SG du Comité central. Elle supervise, organise et anime la campagne électorale au niveau régional. Les membres du Bureau politique du ressort et les membres de la délégation permanente régionale en sont les vice-présidents. Les sénatrices et sénateurs du ressort de même que les militants désignés par le SG en sont les membres. Le tableau est complété par les chargés de mission de la délégation permanente régionale et d’autres militants désignés par le SG qui y assument les fonctions de chargés de mission. c-La commission départementale de campagne (Cdc) : Chaque délégation permanente départementale du Comité central est constituée en Commission départementale de campagne. Elle supervise, anime et organise la campagne électorale du Rdpc au niveau départemental. Le chef de la délégation permanente départementale ou une personnalité désignée par le SG en est le président. Les membres du gouvernement et du Comité central du ressort et ceux de la délégation permanente départementale en assurent les fonctions de vice-présidents. Les députés, les membres des Bureaux nationaux de l’Ofrdpc et Ojrdpc et les autres membres désignés par le SG en sont les membres. Tandis que les chargés de mission de la délégation permanente et les membres désignés par le SG du Comité central en sont les chargés de mission. d-La Commission communale de campagne (Ccc) : Comme les autres structures ci-dessus, la Cdc anime, supervise et organise la campagne au niveau de l’arrondissement. Le président ou la présidente de la section Rdpc ou une personnalité désignée par le SG en est le président. Elle a pour vice-présidents : les candidats du Rdpc du ressort à l’élection des conseillers régionaux, le maire Rdpc, le vice-président de section Rdpc les présidentes et présidents des sections Ofrdpc et Ojrdpc. Les adjoints au maire Rdpc, les membres des bureaux des sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc assument les fonctions de membres ; tandis que les militantes et militants désignés par le SG en sont les chargés de mission

CLaude Mpogué