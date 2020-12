BiBLiothèque : Au cœur de la Commune

L’ouvrage « Le Maire à l’ère du renouveau de la décentralisation » nous plonge au centre de la gouvernance municipale, afin de mieux comprendre les exigences managériales du maire, dans le contexte de la nouvelle réforme de la décentralisation territoriale.

Philippe GANFEH



En 365 pages réparties en 7 chapitres, le livre collectif de messieurs Melvin P Bouakuietso, Théophile Nguimfack Voufo et Dhumel Tietsia T, se penche non pas sur la gouvernance locale, mais sur la gouvernance municipale. En effet, en parcourant cet ouvrage, on constate aisément que le maire, qui est l’émanation d’une élection au suffrage universel indirect parmi les conseillers municipaux, est la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice municipal. Dans un style sobre et agréable, ce collectif met en lumière le maire dans la gouvernance municipale, tout en le présentant comme une autorité administrative locale. Ensuite, il le présente comme agent de l’État et autorité budgétaire de la commune, en décryptant ses relations avec les partenaires techniques et financiers. Dans un contexte d’accélération de la décentralisation à travers l’implémentation du Code général des collectivités territoriales décentralisées (Cgctd), les rapports du maire avec sa tutelle qu’est le préfet sont également scrutés. Ce qui captive l’attention du lecteur dans ce chapitre précis, c’est le changement qu’apporte le Cgctd, en matière du pouvoir de tutelle, notamment la tutelle sur les actes du maire. L’ouvrage ne manque également pas de mettre sur orbite la responsabilité personnelle du maire et précisément, sa responsabilité pénale et civile. Et pour mieux éclairer la lanterne du lectorat sur l’avènement du statut spécial dans les régions du Nord-ouest et du Sudouest, le collectif n’a pas oublié de donner les clés de compréhension de l’institution du « Public Indépendant Conciliator ». Le livre collectif préfacé par Célestin Sietchoua Djuitchoko, Professeur titulaire des universités, a le mérite de faire davantage comprendre le rôle et la fonction du maire, en ce moment où le Conseil régional entre en scène, pour compléter définitivement les institutions de la décentralisation, prévues par la constitution. Publié aux éditions « Belles Lettres », cet ouvrage qui a bénéficié de la collaboration du Cabinet d’avocats Ma’an, est disponible à la librairie saint Paul, à la librairie clé équinoxe et aux éditions Belles Lettres à Yaoundé.