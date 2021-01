Région du Littoral : L’engouement de Polycarpe Banlog

Elu au cours de la première session de plein droit du 22 décembre dernier, le chef de l’exécutif de la région du Littoral a commencé à mettre son expérience au service de l’équipe qu’il est chargé d’animer, pour l’amélioration du bien-être des habitants.

On attendait depuis quelques temps, la prestation de serment du tout premier président du Littoral issu des dernières consultations régionales au Cameroun. Il a véritablement ouvert son mandat le 14 janvier dernier, à la cour d’appel du Littoral. Toute la noblesse administrative, politique et traditionnelle de la région s’est donnée rendez-vous à l’audience historique que présidait le premier président de cette cour. La plaidoirie du procureur général de ladite cour a prescrit à Polycarpe Banlog, le chef de l’exécutif de cette nouvelle instance, la notion de l’intérêt général. Il ouvre ainsi son mandat au sein de la région du Littoral qui compte quatre départements à la forêt luxuriante bordée d’eaux, véritable gisement d’immenses richesses naturelles, halieutiques et culturelles, offrant à cette mosaïque de belles perspectives pour l’écotourisme. Polycarpe Banlog n’a pas attendu le 22 février prochain, date de la prise de fonction officielle des conseillers régionaux du Littoral, pour dérouler sa feuille de route pour son quinquennat. En un mot comme en mille, il se veut un homme d’action. L’actuel président du conseil régional du Littoral dans sa pro activité, a commencé à actionner le tocsin du rassemblement et d’appel, afin que chaque conseiller dans sa contrée, apporte son concours à la réussite de cette œuvre commune.

Durant sa mandature, Polycarpe Banlog, en véritable pionnier, a de la vision et cogite déjà sur les lendemains immédiats. Il égraine déjà un chapelet de réalisations qu’il compte placer l’actif de l’équipe dont il a la charge dans le Littoral. Le point d’honneur est mis sur les infrastructures routières, accompagnées des ouvrages de franchissement, afin de faciliter la mobilité des populations dans de nombreuses zones difficiles d’accès en période de grandes précipitations. Tous ces ouvrages ne sont pas des réalisations isolées. Ils prennent leur place dans un programme que Polycarpe Banlog veut ambitieux et qui fait une part belle à d’autres projets. A l’instar de la santé.

Il compte impulser des centres intégrés dans toutes les localités de la région. Le chef du conseil exécutif du Littoral n’élude pas les autres services de base tels que l’électricité, notamment la pause des lampadaires, des adductions d’eau potable, l’éducation qui sont également des priorités dans sa feuille de route. Bien que la liste des réalisations soit non exhaustive, Polycarpe Banlog a situé les enjeux : il s’agit dès lors de se mettre immédiatement au travail, afin de permettre au président Paul Biya, de continuer de mener à bien son ambitieux programme politique des grandes réalisations.