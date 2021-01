Lilian Thuram et Georges Seba chez le MINAC

L’ancienne gloire du football français et le Camerounais, virtuose de la chanson de renommée mondiale, sont venus exposer leurs projets au patron des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt.

«Je suis très heureux de me retrouver ici au Cameroun pour partager cette vision de ma sœur Oswald qui œuvre pour l’égalité des genres. Surtout qu’elle a ciblé de le faire par des enfants des lycées et collèges ». Ainsi s’exprimait le parrain du projet qui est venu au Cameroun témoigner sa sollicitude aux autorités gouvernementales pour le soutien inconditionnel qu’elles apportent au projet, initié par l’ancienne journaliste de Cameroon Tribune, Oswald Lewat, aujourd’hui convertie en réalisatrice de cinéma. En effet, accompagnée de Véronique Cazeneuve, cette délégation est venue présenter l’état d’avancement et les contours de ce projet cinématographique « Mwinda » qui concerne les jeunes des lycées et collèges du Cameroun. Cette formation qui s’est faite sous forme d’ateliers en 2020 à Yaoundé, a rendu sa copie. Au finish, douze jeunes ont été retenus et leurs projets tournés en films-documentaires. Le projet permettra aux jeunes de s’investir dans le cinéma, s’éduquer à l’image, la réalisation et le montage. Il s’agit des films : « le filet de l’espoir », « la 36ème épouse », « la go du benskin », « l’autre match du football féminin », « les régnantes » et « agro dreamer ». Le gagnant de cette compétition sera connu le 23 janvier 2021 au cours d’une cérémonie prévue à l’institut français de Yaoundé.

Débarqué au pays de Paul Biya pour la première fois, le footballeur avoue « avoir l’impression d’être aux