Hôpitaux de référence de Garoua : Les parlementaires contrôlent les chantiers

Il s’agit d’inspecter les chantiers de construction des deux hôpitaux les plus modernes, dégager les difficultés rencontrées et tracer les perspectives.

Le comité régional nord de suivi-évaluation des infrastructures sanitaires de première et de deuxième catégorie dans la ville de Garoua est en mission à Garoua. L’honneur est revenu à l’honorable Mamouda Ali Lariski, membre du conseil supérieur de la magistrature d’être désigné Président dudit comité pour le Nord. Un comité composé de quatre députés de la région désignés pour le suivi-évaluation des projets de construction de l’hôpital de référence de première catégorie de Djoumassi et le centre hospitalier régional de deuxième catégorie de Bocklé, ancien hôpital gynéco-obstétrique. Le comité est descendu sur le terrain pour remplir le cahier de charges après un briefing dans la salle des actes de la mairie de Garoua 1er. La visite d’inspection des chantiers est entamée avec les 4 députés, l’inspecteur général des services régionaux représentant le gouverneur, les délégués régionaux du ministère des Marchés publics, du ministère des Travaux publics, du ministère de la Santé, du ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire et d’autres collaborateurs des services régionaux.

L’hôpital de référence de Djoumassi dont les travaux ont été lancés le 3 octobre 2017 par le Ministre de la Santé s’étend sur un terrain de 44ha de surface qui lui a été dédié, dispose d’une capacité de 300 lits, des équipements et technologies les plus pointus en matière d’imagerie médicale et de l’ensemble des spécialisations médicales et services, à des urgences, psychiatrie, chirurgie obstétrique, laboratoire. Il sera doté de 28 salles de consultation, cinq salles d’opération, deux salles d’accouchement et bien d’autres. Le tout dans un aménagement au design moderne, pour un budget global de 29 milliards financé par Emix Bank Corée et le gouvernement camerounais. Délai d’exécution 24 mois. Les travaux sont confiés à Samsung C & T consortium. Le centre hospitalier régional de Bocklé dont les travaux de finition sont presque à terme, est construit sur la nationale No 1 dans l’arrondissement de Bocklé, à côté des 100 logements sociaux.

Pierre ABDOU