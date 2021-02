Hygiène et salubrité : La commune d’Ayos au front

Elle a lancé il y a quelques semaines une campagne baptisée : « opération villages et villes propres» pour lutter contre l’insalubrité dans l’arrondissement.

«Nous voulons pérenniser les efforts du gouvernement à travers les ressources mises à notre disposition. Nous demandons à nos populations de nous accompagner, de s’impliquer pour que l’arrondissement d’Ayos soit une vitrine, pour que nos villages soient des villages de référence dans le département du Nyong et Mfoumou, en terme de propreté. Nous allons résoudre les problèmes progressivement en fonction des ressources financières dont nous disposons ». Ainsi s’exprimait Paul Ndongo Biko’o, maire de la commune d’Ayos la semaine dernière, au terme d’une visite dans trois villages de son arrondissement. Il s’y est rendu pour expliquer aux populations le bien fondé de l’opération villages et ville propres lancée par sa municipalité il y a quelques semaines.

Dans les trois villages, Paul Ndongo Biko’o a sensibilisé les populations sur la lutte contre l’insalubrité qui y a son lit. Il les a ainsi invitées à mettre l’accent sur la propreté corporelle, celle des habitations et l’entretien des routes qui desservent leurs villages. S’agissant de la propreté des habitations, le maire a insisté sur la nécessité de disposer des latrines et surtout de les entretenir. Il a également mis un point d’honneur sur l’entretien des routes qui nécessitent d’être débroussaillées régulièrement. Pour le maire, l’État ne peut pas construire les routes et venir se substituer aux populations pour les entretenir. Les populations doivent y mettre du leur en les gardant en bon état. « Nous devons garder nos habitations et nos villages propres », a-t-il lancé. Au passage, Paul Ndongo Biko’o a annoncé le lancement du concours du village le plus propre de l’arrondissement d’Ayos.

Cette action, qui bénéficie du soutien de nombreuses élites intérieures à l’instar de Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, est favorablement accueillie par les populations de l’arrondissement.

Joseph Menyene