Touboro : L’aumône du Cerac aux couches vulnérables

Mme Bello Aminatou, déléguée régionale du Cercle des Amis du Cameroun pour le Nord, en sa qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, a présidé le samedi 13 février la cérémonie de ces remise des dons.

Des causeries éducatives

Les femmes du Cerac ont mené avec maestria les causeries éducatives avec les élèves des classes secondaires de la ville de Touboro. Des échanges conviviaux menés dans cinq établissements secondaires regroupés au sein du Lycée de Touboro, répartis dans cinq salles de classe. Des phases questions réponses ont bien animé les entretiens dans un enthousiasme bon enfance. La mobilisation des enseignants, des populations et surtout des associations féminines a laissé entrevoir sans ambages le travail titanesque des organisateurs. Ce d’autant plus que dans ce département du Mayo Rey, le peuple, sans distinction de religions ou d’ethnies, forme une seule famille derrière le gardien de la tradition Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, Lamido de Rey et 1er vice-président de la chambre haute du parlement. C’est ce qui fait la particularité de ce peuple du département de Mayo Rey. La satisfaction de cette jeunesse était visible sur les visages. Un enrichissement sur les valeurs du vivre ensemble au Cameroun, le bilinguisme, les emplois jeunes, les conséquences néfastes de la consommation des drogues, stupéfiants et alcools en milieu scolaire, la naïveté et les mauvaises compagnies, la copie des modèles et contre modèles. M. Hamadou Sali, proviseur du Lycée de Touboro, très fier du choix de son établissement, encadre plus de 1888 élèves, parmi lesquels environ 500 filles scolarisées. Mais ne s’empêche de déplore entre autres les insuffisances dans ce grand lycée et appelle l’attention des gouvernants pour améliorer davantage les conditions d’apprentissage en matières d’infrastructures, en équipements et en personnels qualifiés.

La philanthropie du Cerac

Les dons offerts par le Cercle des Amis du Cameroun sont constitués des matériels agricoles, des tricycles, des matériels sportifs, des équipements en informatique, des équipements, des produits alimentaires, des intrants agricoles, des plants d’anacardier, des bicyclettes, des porte-tout, des machines à extraire de l’huile, des machines à coudre et à surfiler, des brouettes, des matériels de bureau. Ces dons sont dans la généralité destinés à la Fa’ada du Lamidat de Rey Bouba à Touboro, aux associations féminines qui avoisinent 92 et qui font dans le domaine de l’élevage, de l’agriculture et le petit commerce, les établissements scolaires du secondaire et les centres de formation. Une action pour renforcer la résilience des femmes et promouvoir aussi l’excellence scolaire dans cette zone frontalière avec le Tchad et la République centrafricaine, où le virus de la délinquance guette ces jeunes.

Pierre ABDOU