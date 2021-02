L’Action 1306

Ouest

Le Parti vit, malgré le Covid-19

Les responsables de base des 40 sections Ojrdpc de cette localité ont reçu des appuis de Bernard Fongang, dans le cadre de la fête de la jeunesse 2021.

Encadrement des jeunes

Une priorité du Chef de l’Etat

Le chef de l’Etat, Paul Biya s’adresse ce soir à la jeunesse camerounaise qui, de par son poids démographique et son dynamisme reconnu, demeure au centre de son action politique.

funeral of Ngarbuh victims

Gov’t says ready when families decide

The Governor of the North West Region Adolphe Lele Lafrique made the statement as he visited the families last week.

55th Edition of Youth Day

Paul Biya Addresses Youths Tonight

In keeping with tradition, the Head of State will draw the attention of his younger compatriots to the issues that concern them and their adherence to the national cause.

Rdpc

L’Adamaoua se remobilise

Depuis sa débâcle lors des dernières élections régionales et municipales, la région château d’eau du Cameroun entend se relancer.