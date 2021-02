Marchés publics : Pour une bonne exécution en 2021

Tout est mis en œuvre par les pouvoirs publics pour que cet objectif soit atteint cette année, afin que les attentes des populations en termes de développement et d’épanouissement social soient comblées.

Le Budget d’investissement public (Bip), pour l’année 2021 pour le Cameroun s’élève à 1406,5 milliards de Fcfa sur une enveloppe globale de 4865 milliards. C’est dire que l’Etat a prévu de mettre une fois de plus un accent sur la construction d’infrastructures pour un meilleur développement du pays, améliorant au passage de manière substantielle, les conditions de vie des populations de toutes les régions du pays, dans une démarche de développement inclusif prescrit par la plus haute autorité de l’Etat.

Seulement, de nombreuses entraves et pratiques dolosives ont empêché la bonne exécution du Bip ces dernières années. Au point où en dépit d’une politique incitative, le taux d’exécution du Bip est loin d’être satisfaisant sur le terrain. Ce qui est un véritable paradoxe, dans un pays dont les populations sont particulièrement soucieuses de leur bien-être ; ce dernier passant par l’accès aux infrastructures de base que sont : les écoles, les hôpitaux, les routes, l’eau potable, l’énergie électrique…

C’est pour mettre fin à ce paradoxe que des instructions ont été données aux départements ministériels concernés, dans le but d’inverser cette courbe qui n’honore personne. C’est dans cette perspective que le ministre délégué à la présidence chargé des Marchés publics, Ibrahim Talba Malla, a mobilisé depuis l’exercice dernier, ses collaborateurs pour que les soumissionnaires véreux soient sanctionnés et les marchés retirés le cas échéant. Bien plus, un fichier de ces soumissionnaires malhonnêtes désormais interdits de commande publique sera régulièrement publié, afin que nul n’en ignore. Avec à la clé, une batterie de sanctions.

De son côté, le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat), a élaboré un guide de la bonne exécution des projets du Bip pour l’année 2021 en français et en anglais. Ce document d’une centaine de pages est destiné à tous les maillons de la chaine des marchés publics au Cameroun, devra les édifier non seulement sur l’ensemble des procédures, mais également sur les sanctions encourues par chaque intervenant en cas d’abandon total ou partiel de chantier ou alors d’une exécution fictive ou insatisfaisante e d’un marché public.

Dans ses descentes sur le terrain en prélude au lancement du budget de l’Etat pour cette année, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a également insisté sur cette bonne exécution du Bip qui rentre dans le cadre de la rationalisation de la dépense publique. Tout ceci dans un environnement difficile marqué par le coronavirus qui impacte sur tous les secteurs d’activités et la baisse des cours du pétrole dont le poids au budget de l’Etat est primordial.

Claude MPOGUE