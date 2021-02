MENOUA SUD : L’Ojrdpc en mode séduction

La jeunesse du Parti de cette unité politique, s’est livrée à une opération de charme, dans le cadre d’un championnat de football.

Dans la section Rdpc Menoua Sud à Santchou, les jeunes du Parti de Paul Biya, veulent rassurer les potentiels électeurs, persuader l’électorat flottant et convaincre l’électorat hostile. Et conscient que le football est une véritable force attractive et unificatrice, ils ont organisé un tournoi de football dans le cadre de la célébration de la 55éme édition de la fête de la jeunesse. Ce rendez-vous sportif a mobilisé de nombreux jeunes, sans distinction de chapelle politique. Ceux-ci ont rivalisé d’adresse dans un esprit de fair-play et de promotion du vivre-ensemble. Car en effet, hormis les rencontres sportives, des conférences et causeries éducatives ont meublé les activités culturelles qui ont accompagné ce championnat.

L’objectif fondamental de cette initiative est clair. Il est question de prédisposer les populations à intégrer les rangs du Rdpc lors de la prochaine opération de renouvellement des bureaux des organes de base du Parti. En effet, ils sont de plus en plus nombreux, ces déçus du Mrc et du Sdf dont le dynamisme ne fait l’ombre d’aucun doute. Le foyer de ces jeunes opposants en errance étant le centre-ville de Santchou, il est question pour la jeunesse du Parti, d’aller vers eux. Pour la section Ojrdpc Menoua Sud, il faut mettre tout en œuvre pour les ramener au sein du Rdpc, afin que le Parti ait davantage de la ressource humaine de qualité, en vue de mieux préparer les différentes échéances électorales prévues en 2025. Pour l’heure, ce championnat organisé par Jean Gutember Kouedem, vice-président de la section Ojrdpc Menoua Sud, porte des fruits. « Ce championnat a fait rentrer dans les rangs du Rdpc les meilleurs du Mrc et du Sdf de l’arrondissement de Santchou », a-t-on entendu dire.

Financé par plusieurs élites et forces vives du département de la Menoua en général et de l’arrondissement de Santchou en particulier, ce championnat s’est achevé en apothéose. La jeunesse sans distinction de sensibilité politique, a saisi l’occasion pour présenter quelques doléances au rang desquelles, la nomination des jeunes à des hauts postes de responsabilité, l’aménagement de la route Santchou-Fondonéra, le recrutement des jeunes à la Fonction publique, entre autres.

Philippe GANFEH