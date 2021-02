Bénoué Sud : L’Ofrdpc au petit soin

La sénatrice Didjatou Oumarou a remis des dons en matériel agricole aux femmes de la section ofrdpc de Bénoué Sud à Ngong.

Native de l’arrondissement de Tchéboa, la sénatrice Didjatou Oumarou veille au bien-être des siens. Elle s’est déjà illustrée par plusieurs dons dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et des matériels de lutte contre la propagation du corona virus depuis son entrée pour la première fois à la chambre haute du parlement. Elle est revenue à la charge en ce début d’année 2021 pour arroser l’Ofrdpc de dons de diverses qualités, tout en les invitant à s’inscrire massivement sur les listes électorales et aussi un geste à l’hôpital de district. Des motos pompes, des groupes électrogènes, des casques de protection, des cache-nez, des lunettes de protection, des baramines, des râteaux, des pelles-bèches, des tronçonneuses, des pesticides, des herbicides, des gangs, des bottes. « J’ai offert ces dons dans le but de remobiliser les femmes de la section et attirer d’autres femmes à rentrer dans les rangs du Rdpc afin d’être toujours un soutien indéfectible du président de la République, S.E Paul Biya. Aussi, je les ai sensibilisées à s’inscrire massivement sur les listes électorales », explique la donatrice. Les femmes ont exprimé leur satisfaction et accueilli avec fierté ce geste de la bienfaitrice. « Ici dans l’arrondissement de Tchéboa, nous les femmes sommes focalisées dans le domaine agricole. Un don de cette nature ne peut que nous enchanter, et nous pensons bien aborder la saison agricole prochaine » explique Emilienne Ngondjo, la présidente de la section Ofrdpc de Bénoué Sud. Ngong, une zone agricole par excellence, est devenu le grenier national de ravitaillement en céréales. Des gros porteurs y chargent tous les jours des milliers de sacs de maïs, d’arachide, niébé et mil en direction du grand sud et d’autres pays voisins. Ville très stratégique au vu de sa position sur la nationale No 1.

Avec les coupures intempestives d’énergie électrique dans le Nord, suite à la faiblesse pluviométrique enregistrée la saison dernière qui a eu de conséquences sur la quantité d’eau à la retenue de Lagdo, le bloc opératoire de l’hôpital de district de Ngong avait le souci d’un générateur pour suppléer en énergie électrique en cas de coupure. La sénatrice a pansé cette grosse blessure, qui a redonné du sourire au personnel de santé et aux populations de Tchéboa. « Enfin on est sûr qu’en opérant un malade il n’y aura plus d’interruption d’énergie électrique », s’exclame un habitant de Ngong qui dit avoir perdu un proche dans une circonstance semblable.

Pierre ABOU