Ekoudou 4 : Redynamiser les troupes

Les responsables de ce comité de base Rdpc mènent des actions pour maintenir les militantes en éveil.

C’est un long périple qui a commencé le 11 février 2021 à l’occasion de la fête de la jeunesse et qui s’est achevé le 8 mars, jour de la célébration de la Journée internationale de la femme. Fadimatou Gali épse Ibrahim, secrétaire du comité de base Ekoudou 4 et ses camarades ont tenu à marquer ces moments autrement.

Entre causeries éducatives, formations, sensibilisations et distribution des kits pour lutter efficacement contre le covid-19 et encouragements du militantisme. Voilà autant d’activités menées par celle qui est par ailleurs conseillère municipale à la commune d’arrondissement de Yaoundé 2. « Il est question de rester connecté avec les militantes. C’est pour cette raison que nous avons voulu mener ces actions pendant plusieurs jours, afin de toucher le maximum de militantes et sympathisantes de notre circonscription », a expliqué Fadimatou Gali. Pour elle, il fallait redynamiser et galvaniser la jeunesse militante d’Ekoudou et mener par la même occasion une évaluation de l’engagement politique de celle-ci. C’était également le moment de convaincre ces jeunes qui ont atteint la majorité à s’aligner dans les rangs du Rdpc. Ils sont alors une centaine de jeunes qui ont marqué leur attention et comptent bien se rallier au parti du flambeau. De secteurs en secteurs, elles ont rendu des visites de courtoisie pour apporter du soutien et encourager leurs camarades du parti au militantisme vrai. Ceci, en restant mobilisées pour accompagner le Président national Paul Biya pour le développement du pays. Etant donné que dans le Rdpc, l’autonomisation est un pan très important, les femmes ont été formées à la production des jus de fruits, du savon, l’eau de javel etc. Toujours pour maintenir le flambeau allumé, une campagne de sensibilisation contre le covid-19 a été menée. « Selon les statistiques données par le gouvernement, nous comprenons bien que la maladie devient de plus en plus grave. C’est pourquoi nous avons également tenu à sensibiliser et rappeler les mesures barrières édictées pour freiner la pandémie », a-t-elle confié. Pour joindre la parole à l’acte, l’élue locale a distribué les gels, masques et savons aux ménages, pour une bonne pratique de l’hygiène. C’est par un moment de réjouissance que ces valeureuses femmes du Rdpc ont clôturé leur rencontre le 8 mars dernier, à l’occasion de la célébration de la 36ème Journée internationale de la femme.

Marthe MAKOUKAM