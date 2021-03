Faro et Deo I : L’Ojrdpc booste la réussite scolaire

À travers l’organisation des cours de répétitions, la section envisage augmenter le taux de succès, lors des examens et concours officiels.

Conscient de ce qu’au-delà de l’éducation, la formation et l’encadrement sont indispensables dans la fabrication de l’élite, la section Ojrdpc dans le Faro et Deo I, entend jouer sa partition. Ainsi, Mohamadou Aminou et ses camarades, ont pris attache avec les responsables des établissements scolaires, pour faciliter le déroulement des cours de répétitions. Il est question de donner la possibilité aux jeunes des établissements d’enseignements secondaires, et même aux étudiants, de bénéficier gratuitement des leçons. Cette initiative saluée par l’ensemble de la communauté éducative, vise de manière directe à promouvoir l’excellence académique dans le Faro et Deo. « Notre souci c’est de voir les élèves de l’arrondissement de Tignère briller au niveau départemental, régional, national en remportant les meilleurs primes. C’est l’excellence académique que nous voulons promouvoir », dira le président de la section Ojrdpc du Faro et Deo I, Mohamadou Aminou.

Les jeunes qui sont les principaux bénéficiaires, loue cette action de la jeunesse du Parti. « Nous n’avons pas assez d’élite dans le département du Faro et Deo en général et dans l’arrondissement de Tignère en particulier. Ce que le président Aminou essaie de faire n’est rien d’autre qu’une façon de promouvoir le développement à travers l’éducation. Car en effet, plus nos jeunes réussiront aux concours d’entrée dans les grandes écoles, plus nous aurons des élites capables de relever le département », a indiqué Moustapha Guidado, ressortissant du Faro et Deo. Il faut également souligner, que cette opération est entièrement soutenue par le bureau de la section Ojrdpc du Faro et Deo I, sous l’impulsion de son président. Par ailleurs, le bureau de la section Ojrdpc, reste ouvert aux autres militants du Parti, qui aimeraient apporter leurs contributions au succès de cette initiative qui sera organisée chaque année.

Philippe GANFEH