Lutte contre la COVID 19 : Au cœur des messages de Pâques

La communauté chrétienne a célébré la fête de Pâques dimanche dernier. Les prédications et les homélies ont porté sur les moyens de lutte contre la pandémie à coronavirus.

«Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vivant comme il a promis. Alléluia ». Ce chant de victoire a été repris en chœur dimanche dernier, 4 avril 2021 par les chrétiens du monde entier, qui célébraient la fête de Pâques ; la résurrection du Christ d’entre les morts. Au Cameroun, celle-ci s’est déroulée dans l’allégresse et la joie, malgré les restrictions dues au Covid-19. Les églises et les temples se sont parés de leurs plus beaux atours pour marquer, symboliser ce triomphe, cette victoire du Christ sur la mort, de la lumière sur les ténèbres.

Dans l’Eglise catholique romaine, les messages ont pour l’essentiel tourné autour du nouveau départ que constitue la fête de Pâques et sur la lutte contre la maladie à coronavirus qui continue de décimer l’humanité. A la Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, après avoir relevé que la résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne, Mgr. Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé a appelé ses ouailles à devenir des communautés vivantes à l’instar de celles dont il est question dans le livre des Actes des apôtres. Autrement dit, des communautés qui travaillent pour trouver des solutions aux problèmes et préoccupations de l’heure. « Il faut que les communautés chrétiennes, dans leurs différents charismes, jouent un rôle de vigilance, de prévention et de solidarité face à la paralysie que peut apporter la pandémie actuelle. Qu’elles s’engagent en faveur de la nécessité de recouvrer la paix totale dans notre pays, de l’accompagnement de notre jeunesse perturbée par la violence et la délinquance », a dit le prélat.

Au Vatican, le pape François, parlant des moyens de lutte contre le Covid-19, a plaidé pour que les vaccins contre cette terrible maladie soient à la portée de tous. « Dans l’esprit de l’internationalisme des vaccins, j’exhorte toute la communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays pauvres », a dit le St. Père dans sa bénédiction urbi et orbi à la place St. Pierre de Rome.

Joseph MENYENE