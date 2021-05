Excellence managériale : Augustin Bala primé 

Le collectif des journalistes d’investigation (Cji), a décerné le prix de meilleur manager 2020 au maire de la commune de Yaoundé 5, le 5 mai dernier.

La récompense attribuée au premier magistrat municipal de l’arrondissement de Yaoundé 5 à l’esplanade du Centre de promotion de la femme et de la famille n’est pas arrivée ex nihilo. Elle est le fruit de multiples descentes sur le terrain. Lesquelles ont permis d’affirmer le travail effectué. Avant de lui décerner le prix de l’excellence managériale 2020 de la meilleure incarnation de la morale publique ; du leadership dans la réalisation des projets et développement ; de l’implémentation de la décentralisation ; de la lutte contre l’insalubrité et du désordre urbain ; de la promotion des investissements publics ; du soutien aux personnes vulnérables ; du dynamisme politique et du respect des idéaux du Rdpc pour une contribution à l’émergence du Cameroun, le président du Cji , Ignace Youmbi a tenu à faire quelques précisions. Pour lui, le prix remis au maire est la preuve de sa distinction dans la gouvernance de la cité. « Sans flagornerie aucune et après plusieurs descentes sur le terrain pour attester de l’importante contribution qui apporte le maire de la commune de Yaoundé 5 dans l’économie du Cameroun, nos enquêteurs ont posé le diagnostic et proposé de donner un prix d’excellence à ce dernier », a-t-il expliqué. Selon lui, au terme de la récente évaluation annuelle, le chef de cet exécutif communal a fait preuve de rigueur et de compétence dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il souligne son sens élevé de l’intérêt général, de grand serviteur de la Nation, ainsi que son implication personnelle dans la socialisation qui n’a jamais été mise en doute. « Monsieur le maire, vous avez depuis votre élection, participé à la protection du tissus industriel et économique local et soutenu de nombreux projets visant à lutter contre la pauvreté », a-t-il relevé. Conscient que toutes les formes exigent une stabilité, l’une des premières batailles remportées par le maire d’après lui, était de rassurer la composante, le personnel à travers le triptyque: diligence dans le service, concertation dans la prise de décisions et amélioration substantielle des conditions de travail du personnel. Ce constat pour le Cji « conforte dans le choix d’un acteur majeur voire très important de l’économie camerounaise ». Il ne va pas clore son propos sans affirmer que le patron de cette municipalité est incontestablement un modèle de rassemblement du peuple et du développement social prôné par le chef de l’État, Paul Biya.

En présence des autorités administratives et politiques, et de tous ses collaborateurs, le bénéficiaire, Augustin Bala a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance et voit en cela, « une exhortation à aller de l’avant pour la satisfaction des intérêts de la population ».

Marthe MAKOUOKAM