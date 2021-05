Homologation des stades : Le Cameroun au top

Cinq de ses stades obéissent aux normes internationales et pourront de ce fait accueillir les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar, 2022.

La Confédération africaine de football (Caf) a publié le 3 mai 2021 la liste des stades homologués pour accueillir les matches des deux prochaines journées éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s’agit de 56 stades localisés dans 34 pays du continent. Parmi ces arènes sportives, figurent cinq du Cameroun, notamment le complexe sportif de Japoma, le stade de la Réunification de Douala, le stade Roumde Adja de Garoua, le stade omnisports de Limbé et le stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Comme les 51 autres homologués à travers le continent, ces cinq stades sont conformes aux nouvelles normes édictées par la Fédération internationale de football association (Fifa), suite à la survenue de la pandémie de la maladie à coronavirus. Entre autres critères que les fédérations nationales affiliées à la Caf et à la Fifa devaient remplir : le terrain de jeu doit être de qualité et en parfait état ; qu’il soit naturel ou synthétique. Il doit être absolument lisse et à niveau. Le stade doit disposer des sièges individuels, fixes, séparés les uns les autres, moulés, numérotés, incassables et non inflammables. Il doit disposer des vestiaires propres et équipés aux normes internationales, spacieux et munis de sanitaires. Ces derniers – les vestiaires – doivent par ailleurs être semblables et égaux en tous points de vue. A cela, il faut ajouter les installations sanitaires pour les spectateurs réparties dans tout le stade : sanitaire, produits d’hygiène, les installations de premiers secours et de traitement des joueurs, les officiels et les spectateurs, sans oublier un éclairage de secours pouvant être utilisé en cas de panne générale et des hôpitaux autour du stade.

Les cinq stades du Cameroun sus-evoqués ont satisfait à tous ces critères et à bien d’autres. D’où leur homologation par l’instance dirigeante du football africain. Le contraire aurait d’ailleurs surpris tant la Caf est tombée sous le charme des infrastructures sportives construites par le Cameroun pour le Championnat d’Afrique des Nations (Chan) 2020 et pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Dressant le bilan du 6ème Chan qui s’est achèvé recemment, Constant Omari, ancien président intérimaire de la Caf s’est dit fier des infrastructures construites par le Cameroun: « je voudrais remercier le président Paul Biya et son gouvernement qui ont fait le maximum (…) Nous sommes fiers qu’en Afrique Centrale et de manière générale en Afrique qu’il y ait un pays qui dote sa jeunesse de telles infrastructures. Les talents sont là ; il faut leur donner la meilleure plate-forme d’expression de leurs aptitudes ».

Au finish, on dira que le Cameroun recolte les fruits de ses efforts en termes de construction des infrastructures sportives. Les Lions indomptables ne se plaindront pas, eux qui recevront à domicile les Éléphants de la Côte d’Ivoire, les Mamba verts du Mozambique et les Flames du Malawi, leurs adversaires du groupe D du deuxième et dernier tour de la phase éliminatoire.

Joseph MENYENE